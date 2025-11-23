2026馬年！　3生肖走大運

▲即將迎接2026年馬年。（示意圖／資料照）



2026年馬年即將登場，命理專家小孟老師分享，生肖屬「蛇、豬、猴」走大運，像屬蛇者「運氣漸開，貴人相助」，屬猴者「事業突破，財運旺盛」。

第三名屬蛇：運氣漸開，貴人相助

2026年在工作上會慢慢進步，上半年適合打好基礎、改善流程，3月到5月事情比較多，要有計畫的應對。3月和年底的10月到12月，是爭取升職或進修的好時機。

年中可以試試看跨領域合作，但簽約前要把責任分清楚。6月要小心人際問題或被人陷害，保持冷靜，並把重要的事記錄下來。

財運方面還算穩定，正職收入可靠，但2月、8月可能會有突發性花費。投資要避開高風險，春天做短期投資，要先評估好風險。年底財運可以慢慢回升，有機會拿到獎金或額外收入，記得要控制預算，準備好備用金，別衝動花錢。

第二名屬豬：偏財順利，事業拓展

揮別2025年不好的運氣，2026年工作運勢穩穩向上，4月和9月很適合學習新技能，或重新規劃職涯方向。年中有機會和其他部門或不同領域合作，爭取更多資源。

6月遇到困難要冷靜處理，年底可能會被升職或接手新任務的機會，建議一步一步穩扎穩打。重要的事情要記得寫下來，並分階段去完成。

財運方面還算穩定，正職收入可靠，但2月和8月要注意突發性花費，別亂借錢。年終可能會拿到獎金，5月和11月也有小筆收入，適合整理財務，存點錢並做好長期規劃。

第一名屬猴：事業突破，財運旺盛

2026年在工作上將迎來許多突破和變革的機會，上半年必須要打穩基礎，下半年會逐步落實新計畫。過年後的三個月很適合提出新提案，6月若遇到一些挑戰，可透過調整溝通化解。全年應採取分期推進策略，並維持基金流動性。

人脈運勢旺盛，非常適合拓展社交圈，並善用外部資源。財運穩定且有成長潛力，正職收入穩固，偶爾會有額外進帳。1月與4月需防破財，2月、8月、9月是評估投資的好時機。

建議年初要設立應急基金，比較屬於突發要用的錢，並優先清償高利息債務。年底財運會明朗，適合累積儲蓄，與規劃長遠資產。投資務必謹慎，設立一個停損點，慢慢看財務狀況或開支明細，會對你在2026年的表現更好喔。

