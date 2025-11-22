林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

有志參選2026高雄市長的綠委林岱樺，今（22)日挺進旗山區舉辦造勢活動，現場湧入2萬人參加。林岱樺上台時情緒激動，再嗆檢調配合媒體追殺她，「用了整整八個月的時間，用盡各種手段要讓我斷手斷腳」，她對民進黨有情有義，只求公平競爭的機會。

▲民進黨高雄市長初選參選人林岱樺於旗山公共體育場舉辦造勢會。（圖／記者許宥孺翻攝）



林岱樺上台宣講時表示，她受到鄉親的鼓勵參選市長，她的認真和打拼不是一兩天、一兩年，所有的青春都奉獻給高雄，因為大家的支持讓她的民調衝到第一名，但過去這段時間，她的清清白白被攻擊抹黑、被檢調追殺。

▲民進黨高雄市長初選參選人林岱樺於旗山公共體育場舉辦造勢會。（圖／記者陳宏瑞攝）

林岱樺說，市長初選就像一場馬拉松比賽，原本比的是政見、願景和人格，但是這場比賽別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，唯獨派系大咖不准替她站台，以為這樣就能打倒她。有志氣的高雄人衝破派系限制，3萬人站出來在岡山挺她，創造前所未有的高雄奇蹟。

林岱樺再度將冤屈訴諸於眾，怒嗆檢調配合惡質媒體，用了整整八個月的時間，用盡各種手段要讓她斷手斷腳，以不法、不實的起訴打壓她，還用起訴書沒有的曖昧簡訊糟塌她，斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還對她下封口令打壓，「各位鄉親啊！這就是殺人還要滅口，這是一場不公平的比賽對不對？」

林岱樺強調，她不曾用特權包工程炒地皮，不曾利用派系包山包海吃銅吃鐵，檢調要糟蹋她，天公伯不同意，鄉親也不會同意，「民調比不過我，就用檢調追殺古意人」，但是公平正義打不倒，她會越戰越勇。她為民進黨開疆拓土、對民進黨有情有義，她只有一個卑微的要求，給她公平競爭的環境。

▲林岱樺第二場造勢湧入兩萬人。（圖／記者許宥孺翻攝）



造勢活動最後，全場高喊林岱樺「凍蒜！」主辦單為則宣布現場有2萬人參與。林岱樺會後受訪時表示，她的民調第一卻被政治追殺、甚至被下封口令，這不是正常的競爭，今天旗美人有情有義、岡山也有3萬人，告訴全台灣，高雄不是派系說了算。

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者陳宏瑞攝）



林岱樺也提到，三山造勢首場岡山，是因為台美關稅造成在地扣件產業重災；大旗美地區則是近期風災，不該出現的竟然出現在大旗美，這邊的觀光產業應該更要有規劃，包括非法傾倒垃圾的問題不是重罰而已，還要重賞，對於能夠提供破案線索的民眾還要重賞100萬，而且也要清楚的對業者指定堆置掩埋場。

由於大旗美地區直搗對手邱議瑩的大本營，這次的造勢活動頗有拔樁意味，林岱樺對此表示，高雄的每一寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉，只要為高雄打拼，血液就會沸騰。