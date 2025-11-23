　
社會焦點

桃園憲兵副連長失控「狂咬女下士」！　下場曝光

▲桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者張靖榕／綜合報導

陸軍六軍團憲兵連先前爆出離譜咬人事件，時任中尉副連長的楊姓軍官，因不滿黃姓下士在人事業務上反應不佳，情緒失控竟把怒氣轉向另一名徐姓女下士，在辦公室內連續咬她手臂7到8口。桃園地院審理後，依公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判處拘役40日，緩刑2年；楊男同年遭勒退，如今靠維修水電維生。

判決書指出，年近30歲的楊男為專業軍官班第107之1梯結訓軍官，2023年1月至7月間任職於龍勝營區憲兵連。2023年5月29日下午近5時，他在連上業務辦公室督導人事業務時，因不滿黃姓下士對指示毫無回應而情緒失控，竟將怒火施加在負責警務及人事調度的徐姓女下士身上。

楊男突然張口狂咬徐女左前臂，共落下7至8處咬痕，使徐女手臂出現挫傷與瘀青。徐女事後雖未提告，但不願忍受如此羞辱，提出正式申訴，案件經憲兵隊移送偵辦。

檢方起訴指出，楊男身為現役軍官，本應奉公守紀、維護部隊軍心士氣，卻利用職務權勢對部屬施暴，嚴重損害國軍形象。楊男受國家長年栽培，竟在部隊內施以身體暴力，破壞軍紀與領導威信。

法院審理認定，案發時楊男依法屬公務員，對徐女具有指揮權，上下服從關係明確。楊因不滿他人業務疏失，卻遷怒無辜部屬，藉職務機會接連咬傷徐女手臂，明顯侵害身體健康法益，行為嚴重不當。

法官量刑時考量，楊男犯後坦承犯行，與被害人達成和解並獲原諒，態度良好；另退伍後靠水電工作維持家計，須扶養家庭，經濟壓力不小。綜合犯罪動機、手段、被害人傷勢及生活狀況，判拘40日並予以緩刑2年。

11/20 全台詐欺最新數據

資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵
快訊／基隆宮廟傳爆炸！1人天公爐前仰倒　臟器外露
ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄
范冰冰工作室說完「寶島最佳女主角」突遭刪文！半夜低調發聲
中國退訂潮擴大！　日業者估損失4000萬日圓
哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

桃園龍潭2名女高中生到一間火鍋店吃鍋，用完餐後卻任由鍋子乾燒，導致鍋底被燒得焦黑。店家發現後很生氣，要求兩人到廚房親自把鍋子刷乾淨作為懲罰，事件曝光後引起熱議。

破盤價來了？寶佳大本營23案在線　代銷：回歸合理行情而已

破盤價來了？寶佳大本營23案在線　代銷：回歸合理行情而已

A10山鼻站「宗佳致境」雙軌道

A10山鼻站「宗佳致境」雙軌道

情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋慘摔遭輾斃

情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋慘摔遭輾斃

快訊／桃園女恍神開進工地　連人帶車墜8m深大坑

快訊／桃園女恍神開進工地　連人帶車墜8m深大坑

