生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」　網搖頭了

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO把錢存入ATM，結果發現少了1000元。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

太離奇！一名網友傻眼表示，他到ATM領出1萬元後，確認有10張千元鈔，打算留下1張、其餘9張再存回帳戶，沒想到機台顯示「只剩8000元」，嚇得他立刻取消交易，重新點鈔卻發現真的只剩8張，事後銀行則回覆無溢款，原PO只能認了。文章引發討論，「若還有下次，請直接用線上登記匯款的方式」。

一名網友在Threads表示，他在ATM領普發1萬元，點鈔時，也確認是10張千元鈔票，於是他抽走1張千鈔，要把剩下的9000元存入帳戶，未料出現傻眼狀況。

原PO說，把鈔票放入機台後，系統頁面竟只顯示8000元而已，嚇得他取消存款，把鈔票拿出來再數一次，真的就只有8張，接著環顧四周檢查，完全沒有千鈔蹤影，「我身上也只剩我留下來的那一張...我的普發1萬變普發9000元了！」

事後，原PO向銀行反映狀況，收到「機台卸鈔清點無溢款」的簡訊回覆說明，讓他感到崩潰大嘆「就是有一張憑空消失！」

底下網友熱議，「就當作功德吧，常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「若還有下次，請直接用線上登記匯款的方式，這樣就會有完整的10000出現在帳戶裡」、「我之前存12000到ATM，結果入帳只有10000元，當下按取消結果被吃兩張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「會有監視器吧？我的習慣都是在ATM一定要點錢一次」。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

外資砍台股915億！創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區
2台人東京街頭遭打到噴血！案情細節曝
高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論
快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過
坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情
2張千萬發票無人領！獎落2縣市　財政部急尋
全台首見！無人機空投違禁品進監獄

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

義大利五大名校教授齊聚逢甲　締造近年最大建築教育交流陣容

台東黑森林公園蚯蚓爬滿地引「地震猜測」 　專家：雨後正常現象

日本菓子店「狂遭外國客棄單」只能報廢！台灣旅客1暖舉　網讚爆

產後肚子鬆弛「每天推有用嗎？」　醫解答：脂肪不是麵糰

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

撞死人肇逃！彰化男找妻頂罪還扯「酒測欠法律依據」　遭法院打臉

屏東42歲男倒人行道上沒有反應　里港警即刻救援送醫

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

外資砍台股創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

義美推「高市早苗款巧克力」　網喊買爆義美

北港黑面三媽南巡唯一破例　台南腦麻童鑽轎

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

「4星座」將迎來10年大運！事業財富兩手抓

新一波東北季風再變天　下周還有熱帶擾動發展

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

台中一名張男被詐團盯上，用正妹誆騙張男可以幫忙提領普發1萬現金，張男按照指示寄出提款卡跟密碼，該詐團再從馬來西亞找來一名王男當車手，王男在桃園新竹各地犯案遭逮捕收押，警方正深入追查幕後集團。

普發1萬「直接被拿走」對象曝！眾人秒勸逃

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招秒查

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

