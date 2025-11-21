普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」　網搖頭了

▲原PO把錢存入ATM，結果發現少了1000元。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

太離奇！一名網友傻眼表示，他到ATM領出1萬元後，確認有10張千元鈔，打算留下1張、其餘9張再存回帳戶，沒想到機台顯示「只剩8000元」，嚇得他立刻取消交易，重新點鈔卻發現真的只剩8張，事後銀行則回覆無溢款，原PO只能認了。文章引發討論，「若還有下次，請直接用線上登記匯款的方式」。

一名網友在Threads表示，他在ATM領普發1萬元，點鈔時，也確認是10張千元鈔票，於是他抽走1張千鈔，要把剩下的9000元存入帳戶，未料出現傻眼狀況。

原PO說，把鈔票放入機台後，系統頁面竟只顯示8000元而已，嚇得他取消存款，把鈔票拿出來再數一次，真的就只有8張，接著環顧四周檢查，完全沒有千鈔蹤影，「我身上也只剩我留下來的那一張...我的普發1萬變普發9000元了！」

事後，原PO向銀行反映狀況，收到「機台卸鈔清點無溢款」的簡訊回覆說明，讓他感到崩潰大嘆「就是有一張憑空消失！」

底下網友熱議，「就當作功德吧，常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「若還有下次，請直接用線上登記匯款的方式，這樣就會有完整的10000出現在帳戶裡」、「我之前存12000到ATM，結果入帳只有10000元，當下按取消結果被吃兩張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「會有監視器吧？我的習慣都是在ATM一定要點錢一次」。