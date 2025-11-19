文化大學董事長遭高院判決「當選無效」　校友派喊：重新改選

▲台灣高等法院判陳泰然（圖左）當選文化大學董事長無效。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

文化大學董事會爭議再起！文大現任董事長陳泰然在2022年時當選新任董事長，但文大「校友派」董事黃有良等人提出訴訟，高院判決確認陳泰然當選無效。黃有良今（19日）表示，剛知道消息，還要跟律師商量接下來要怎麼做，希望董事會與董事長改選，教育部應該尊重高院判決，維持公正立場，不要袒護誰。

文化大學在前任董事長張鏡湖2019年過世後，董事會即陷入「家族派」與「校友派」的角力紛擾之中，後來法院在2021年8月裁示陳泰然擔任臨時董事長，之後當選新任董事長，但今天卻傳出高院判決確認陳泰然當選無效。

當年包括黃有良、袁興夏等5名董事不服，認為張海燕等5名董事無故未出席同屆第37、38、39次董事會，自2021年6月16日起當然解任董事職務，但5人竟參與第43次董事會，並投票給陳泰然，董事會做成的陳泰然當選董事長決議不合法。士林地院一審判黃有良等人敗訴，上訴二審。高等法院認為，張海燕等5人當然解任後，本不得參與董事長選舉投票，依私校法規定，陳泰然當選董事長的決議應屬無效。

提出當選無效訴訟之一的黃有良，今天受訪時表示，剛知道這個消息，還要跟律師商量研究接下來要怎麼做，希望董事會與董事長能改選，也希望教育部尊重高院判決，維持公正立場，不要袒護任何人。

文大則表示，本案爭議是有關第18屆董事會問題，與校方無直接關聯，不便評論，將待董事會為後續處理。文大校務均正常運作，感謝外界關心。