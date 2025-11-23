「只是打瞌睡，別量我脈搏」　日本老人最強「地獄笑點」搶先看

記者林育綾／綜合報導

台日網友熱議的《銀髮川柳》在日本銷售破100萬冊，內容集結日本老人投稿的幽默短詩，被大讚「笑中帶淚、滿滿地獄梗」，如今《銀髮川柳》中文版再發行7~9集，依舊發揮黑色幽默，像是「以前走路都有風，現在走路，只有喘」、「拜託別這樣，我只是打瞌睡，別量我脈搏」。

▲日本老人最強「地獄笑點」，《銀髮川柳》7~9集發行中文版。（圖／《銀髮川柳7~9集》／三采文化出版）

《銀髮川柳》中文版由三采文化發行，出版社說明，「銀髮川柳」系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的「徵文活動」，「銀髮」就是指「銀髮族」，「川柳」則是日本傳統短詩形式，只要字數符合「5、7、5」，想寫什麼都可以。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投稿民眾平均年齡69歲，最年長的甚至超過100歲。題材只要跟老人家有關，並符合短詩格式，全無禁忌，內容從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣都有，集結老前輩的智慧、感嘆、豁達、幽默，在日本創下銷售破100萬冊的紀錄。

三采說明，由日文翻譯為中文後，為了精準呈現出句意中的詼諧幽默，並未拘泥於「5、7、5」字數格式。《銀髮川柳》7~9集中文版，即日起開放預購，11月28日起在各大通路上市，首刷套書還附贈限量「笑納人生」賀年紅包組，出版社也分享最新集的幽默金句，讓讀者搶先看。

▲▼《銀髮川柳7~9集》發行中文版，首刷套書送紅包袋。（圖／三采文化）



以下內容由三采文化提供，摘自「笑口常開的老後日常套書《銀髮川柳7～9》」：

算命師說我

大器晚成

我到現在還在等

───宮城縣／六十五歲／家庭主婦



就算都禿了

還是要酌收「技術費用」哦

理髮師這麼說

───千葉縣／七十六歲／無業



詐騙假裝是我兒子

我卻開始向他

瘋狂抱怨兒媳

───三重縣／六十歲／無業

夫妻和睦的關鍵

平時少說話

沒事多出門

───北海道／七十三歲／無業



以前走路都有風

現在走路

只有喘

───新潟縣／六十七歲／無業

不管是電腦

還是妻子的心情

我都搞不定

───埼玉縣／七十五歲／自雇者



兩人講過好多次的事

今天彼此都還是

第一次聽說

───山梨縣／六十九歲／自雇者



像貓一樣

行動遲緩

還一臉不滿

───東京都／六十九歲／約聘人員



我可是

有骨氣的人

雖然骨密度偏低

───靜岡縣／七十一歲／無業





才不是忘東忘西

是我清出了一些

腦容量

───千葉縣／七十歲／無業

當年讓我心動不已的

那位前男友

現在也是糟老頭了

───滋賀縣／七十三歲／無業

耳力好得很

聽八卦時

都不需要助聽器

───長野縣／三十六歲／兼職



老公來抱怨

老婆來訴苦

貓咪已經快發瘋

───埼玉縣／七十七歲／無業

＊圖文摘自三采文化出版「笑口常開的老後日常套書：《銀髮川柳7～9》」