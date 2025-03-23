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吵架3分鐘能預估「未來6年關係」！婚姻大師：吵對方法感情更好

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲婚姻專家提到，吵對架感情更好。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

婚姻或感情有大小事都可能爭吵，但吵架不等於感情不好，重點在於「怎麼吵」，美國婚姻權威高特曼夫婦提到，光是吵架的前3分鐘，就能預估未來的關係，「用對方法處理衝突，反而能讓伴侶更相愛。」新書提出3大衝突風格，理解彼此的溝通模式後，在發生爭執時，就能更深入彼此內心，建立更緊密的關係。

全球婚姻權威高特曼夫婦（茱莉‧高特曼 Julie Schwartz Gottman PhD、約翰‧高特曼 John Gottman PhD），跨國分析超過4萬對伴侶，發現用爭執「最初3分鐘」，就能預估「6年後的伴侶關係」，判斷誰能成為愛情大師、長久走下去，誰會以離婚、分手收場，或痛苦相伴，準確率高達90%。

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新書《每場爭吵，都讓我們更相愛》被譽為婚姻的「衝突聖經」，書中提出3大衝突風格，幫助伴侶理解彼此天生的溝通模式。包括「迴避型」是盡量不與對方發生衝突，「驗證型」是理性且直接地解決問題，「火爆型」總是情緒激動地與對方爭執。

高特曼夫婦表示，任何一種「衝突風格」的人，都有辦法跟伴侶永浴愛河，因為伴侶關係是否良好，不取決於是否起衝突，即使是神仙眷侶也會吵架，但重點在於「怎麼吵架」。用對方法處理衝突，每一次意見不合，都能讓伴侶更相愛。

▲▼《每場爭吵，都讓我們更相愛》（圖／三采文化）

▲《每場爭吵，都讓我們更相愛》發行繁體中文版。（圖／三采文化）

他們也提供5大秘訣，幫助伴侶良性面對衝突：

1. 好的開始：避免言語攻擊，防止衝突升級。
2. 緩解對立：將另一半視為夥伴，而非敵人。
3. 瞭解需求：探索彼此的期望，以建立連結。
4. 適時妥協：相互讓步，達成雙贏局面。
5. 正視問題：開誠佈公，減少誤解與怨懟。

高特曼夫婦強調，良性爭執的關鍵在於，對伴侶敞開心扉，接納彼此的感受，並積極表達自己的需求。新書附上扎實理論、豐富案例、具體方法，讓讀者跟另一半將在未來的爭吵中，更深入彼此內心，建立更緊密的關係。

《每場爭吵，都讓我們更相愛》橫掃英、美書市排行榜，Goodreads累積超過4000則高分好評，如今也將來台發行，獲得多位名人推薦，包括《雪力的心理學筆記》頻道主持人雪力、正向心理學專家劉軒、 EFT情緒取向伴侶治療國際認證心理師High媽⋯等人，繁體中文版由三采文化出版，預計3月28日上市。

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