　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

千萬粉絲「勸清醒大師」在台出書　金句狠戳⋯網讚：最狠又最暖

女生,女性,OL,職場,工作,手機（示意圖／CFP）

▲曖昧對象沒回訊息，暈船仔會繼續騙自己。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

當真相太痛苦時，很多人往往選擇騙自己，身邊朋友也不一定好意思說真話，不過「勸清醒大師」西蒙．吉勒姆（Simon Gilham）總是在社群狠戳迷惘仔、暈船仔，獲得千萬粉絲追蹤，如今他首度在台出書《別再騙自己》，透過101句語錄來提醒讀者「關閉人生濾鏡」，不少人大讚「越看越清醒！」、「真希望我20 幾歲就知道這些事」。

當曖昧對象整晚沒回訊息，可能會幫忙找藉口，「他一定忙到不小心睡著了」。而朋友總在有事相求時才聯繫，你可能心想，「朋友本來就要互相，至少他願意找我幫忙。」還有人每天滑求職網站，卻說服自己，「誰不喜歡穩定？我只是最近工作太累了。」

不過「勸清醒大師」帶著讀者反思「真的是這樣嗎？」他提醒，想過得比現在好，首先要「停止騙自己」。

在愛情方面，他直言說「當你愛回憶勝過於愛眼前的那個人，你就要知道，一切已走到盡頭。」、「獨處並不會讓你感到寂寞；和錯的人在一起才會。」、「因為做了某個決定而感到難過，並不表示這個決定是錯的。」、「如果你不確定是否要讓某個人留在你的生命裡，下次和他在一起時，想想這個問題：你喜歡在他面前的自己嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《別再騙自己：把日子過得更清醒的101個提示》由三采文化發行繁體中文版。（圖／三采文化）

▲《別再騙自己：把日子過得更清醒的101個提示》由三采文化發行繁體中文版。（圖／三采文化）

網友讚他的語錄「最狠又最溫暖」，也有讀者說「這本書就像是在對我說話，它真的知道我經歷了什麼。」、「這本書就像是在對我說話，它真的知道我經歷了什麼。」、「真希望我 20 幾歲就知道這些事！」、「隨身攜帶這本書，它會時時提醒你，你有多珍貴。」、「每次閱讀都帶給我不同的體悟。」

別再騙自己：把日子過得更清醒的101個提示》如今在台出版，由三采文化發行繁體中文版。

作者西蒙．吉勒姆（Simon Gilham）在2020年新冠疫情期間，興起強烈的自我改善動力，進而發展出一種更平衡、更有意識的心態與生活方式。他以帳號 @xgilham 在各大平台建立社群，秉持直言不諱的作風，分享日常生活的感悟和建議，鼓勵粉絲一同踏上成長之路，誠實面對人生難題、勇敢做出困難的選擇，至今已吸引超過1千萬名追蹤者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18歲男國道追撞慘成焦屍　遭波及駕駛難過：火太大沒法救
多個縣市道路名稱「有2字」涉歧視　監察院要查了
獨／媽媽遭輾斃！「為普渡」遇死劫　兒盼駕駛靈堂道歉
補教名師遭詐騙！　痛失6000萬
快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」
水餃女「捲入絞肉機慘死」！郵差：喊掛號都沒有動
快訊／民進黨選對會成員曝！　賴清德下兩大指示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶主視覺出爐！他見「三黨支持者都在罵」：今年最好笑

狐獴開放有條件飼養　農業部：業者買賣需申請、飼主要登記

工人遭沙袋砸中「骨盆爆開、直腸外露」休克　醫曝搶救4hr過程

千萬粉絲「勸清醒大師」在台出書　金句狠戳⋯網讚：最狠又最暖

快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」

9/7白露運勢大翻身！「3生肖」財運、事業一飛衝天

一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

【廣編】中醫大附醫攜手林增連慈善基金會綠色行動　親子音樂劇奇幻上演

9/7「白露」將至！專家曝「6大禁忌」：別再穿太少、喝冰水

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

國慶主視覺出爐！他見「三黨支持者都在罵」：今年最好笑

狐獴開放有條件飼養　農業部：業者買賣需申請、飼主要登記

工人遭沙袋砸中「骨盆爆開、直腸外露」休克　醫曝搶救4hr過程

千萬粉絲「勸清醒大師」在台出書　金句狠戳⋯網讚：最狠又最暖

快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」

9/7白露運勢大翻身！「3生肖」財運、事業一飛衝天

一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

【廣編】中醫大附醫攜手林增連慈善基金會綠色行動　親子音樂劇奇幻上演

9/7「白露」將至！專家曝「6大禁忌」：別再穿太少、喝冰水

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

擱淺野柳近1年！「鈺洲啟航」橋式機將全數移除　9月底拖往韓國

國慶主視覺出爐！他見「三黨支持者都在罵」：今年最好笑

神射湯普森不排除加入Big3聯盟　點名「四分球」非常吸引人

台鐵花蓮站新、卸任站長交接！徐榛蔚出席見證：生命共同體

18歲男國道追撞起火慘成焦屍　遭波及駕駛難過：火太大沒法救

快訊／ChatGPT「已讀不回」！部分用戶反映網頁版無法取得回應

狐獴開放有條件飼養　農業部：業者買賣需申請、飼主要登記

投等債熱度不減　主動債ETF掌握投資契機

工人遭沙袋砸中「骨盆爆開、直腸外露」休克　醫曝搶救4hr過程

他59歲活成29歲！逆齡秘訣全公開：每天必做「這件事」

明道幫國中同學要劉宇寧簽名照　他笑：從沒覺得你這麼有用XD

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

美女書法家脫了！　下海拍AV

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」

更多熱門

相關新聞

《瑞草洞》8則上班族厭世金句

《瑞草洞》8則上班族厭世金句

韓劇《瑞草洞》由李鐘奭、文佳煐等人主演，以首爾瑞草洞的法律圈為背景，描寫五位受僱律師在事務所的日常、成長與人際互動的現實職場劇，當中不少讓上班族產生共鳴的金句台詞也揭曉了，一起來看看哪一句最有感？

楊紫《錦繡芳華》8金句

楊紫《錦繡芳華》8金句

陸劇《桃花映江山》8金句

陸劇《桃花映江山》8金句

劉宇寧《書卷一夢》7金句

劉宇寧《書卷一夢》7金句

林依晨迎二胎

林依晨迎二胎

關鍵字：

三采文化金句

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面