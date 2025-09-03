千萬粉絲「勸清醒大師」在台出書　金句狠戳⋯網讚：最狠又最暖

▲曖昧對象沒回訊息，暈船仔會繼續騙自己。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

當真相太痛苦時，很多人往往選擇騙自己，身邊朋友也不一定好意思說真話，不過「勸清醒大師」西蒙．吉勒姆（Simon Gilham）總是在社群狠戳迷惘仔、暈船仔，獲得千萬粉絲追蹤，如今他首度在台出書《別再騙自己》，透過101句語錄來提醒讀者「關閉人生濾鏡」，不少人大讚「越看越清醒！」、「真希望我20 幾歲就知道這些事」。



當曖昧對象整晚沒回訊息，可能會幫忙找藉口，「他一定忙到不小心睡著了」。而朋友總在有事相求時才聯繫，你可能心想，「朋友本來就要互相，至少他願意找我幫忙。」還有人每天滑求職網站，卻說服自己，「誰不喜歡穩定？我只是最近工作太累了。」



不過「勸清醒大師」帶著讀者反思「真的是這樣嗎？」他提醒，想過得比現在好，首先要「停止騙自己」。

在愛情方面，他直言說「當你愛回憶勝過於愛眼前的那個人，你就要知道，一切已走到盡頭。」、「獨處並不會讓你感到寂寞；和錯的人在一起才會。」、「因為做了某個決定而感到難過，並不表示這個決定是錯的。」、「如果你不確定是否要讓某個人留在你的生命裡，下次和他在一起時，想想這個問題：你喜歡在他面前的自己嗎？」

▲《別再騙自己：把日子過得更清醒的101個提示》由三采文化發行繁體中文版。（圖／三采文化）

網友讚他的語錄「最狠又最溫暖」，也有讀者說「這本書就像是在對我說話，它真的知道我經歷了什麼。」、「這本書就像是在對我說話，它真的知道我經歷了什麼。」、「真希望我 20 幾歲就知道這些事！」、「隨身攜帶這本書，它會時時提醒你，你有多珍貴。」、「每次閱讀都帶給我不同的體悟。」

《別再騙自己：把日子過得更清醒的101個提示》如今在台出版，由三采文化發行繁體中文版。

作者西蒙．吉勒姆（Simon Gilham）在2020年新冠疫情期間，興起強烈的自我改善動力，進而發展出一種更平衡、更有意識的心態與生活方式。他以帳號 @xgilham 在各大平台建立社群，秉持直言不諱的作風，分享日常生活的感悟和建議，鼓勵粉絲一同踏上成長之路，誠實面對人生難題、勇敢做出困難的選擇，至今已吸引超過1千萬名追蹤者。