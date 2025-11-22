嘉義小農征服沖繩的胃　「台灣祭」農特產超搶手

▲ 沖繩一年一度的「台灣祭」熱鬧展開，嘉義縣農會此次帶領十多家特色小農參展。（圖／嘉義縣農會提供）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜於11月21日至23日率領嘉義優秀小農前往日本沖繩，參加一年一度的「台灣祭」。此次嘉義展區以多元農特產品及文化互動亮相，成功吸引大量日本民眾與國際旅客，更提前將2026台灣燈會熱度帶到沖繩，現場反應熱烈。

活動首日，黃貞瑜總幹事與多位日本僑界代表共同出席開幕剪綵，包括日本台商會聯合總會總會長洪益芬、亞洲台灣商會聯合總會農漁業委員長東鄉青龍、琉球台灣商工會會長洪柏青，以及日本台商會聯合總會名譽會長新垣旬子。剪綵活動象徵台日深厚友誼，也揭開「台灣祭」序幕。

隨後，在洪益芬會長見證下，黃貞瑜總幹事與洪柏青會長簽署嘉義與沖繩農業產業合作意向書。雙方表示，此次簽署將作為未來持續推動兩地農業交流、技術合作及產品行銷的重要基礎，也象徵嘉義農業與沖繩在地產業建立正式合作夥伴關係。

此次嘉義縣農會帶領十多家特色小農參展，展出多樣高品質農漁特產，包括米果、鮮筍、蔬果乾脆片、嘉義好茶、鳳梨加工品、花生製品、虱目魚加工品、苦瓜飲品、精品蘭花、鮮蝦加工品及精品咖啡等。展區位於國際通街頭，試吃人潮不斷，成為「台灣祭」最受歡迎展區之一。

活動亮點之一，為元宵節搓湯圓體驗，嘉義小農將傳統文化直接搬到沖繩街頭，邀請民眾親手體驗。黃貞瑜特別準備朴子農會的紅豆湯圓，香甜紅豆湯搭配Q彈湯圓，廣受旅客喜愛。一位外國旅客分享，「人生第一次吃到湯圓，覺得新奇又好吃」，而一位80多歲的日本老爺爺在孫女陪同下完成搓湯圓體驗後，不斷比讚，直呼「難忘又開心」。

嘉義縣農會表示，此次跨海參展不僅是農產展售，更是一場文化與情感交流。希望透過嘉義小農的熱情、台灣燈會文化以及道地美食體驗，讓更多日本旅客認識嘉義，愛上嘉義，並於2026年親自參與台灣燈會，感受嘉義的魅力與文化韻味。