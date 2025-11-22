　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

▲▼福建武夷山大紅袍，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大紅袍茶園。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，許多前往參加活動的台灣民眾，在品嚐大紅袍烏龍之後都留下深刻印象。事實上，大紅袍聲名遠播的歷史可以追溯到明朝，相傳曾治癒皇后疾病，故事迄今仍令武夷山人津津樂道。

大紅袍屬於半發酵烏龍茶，產於福建武夷山，色澤綠褐鮮潤，沖泡後湯色橙黃明亮，葉片紅綠相間，「岩韻」比一般岩茶更為明顯，香氣馥郁有蘭花香，香高而持久。

▼大紅袍烏龍可多次沖泡。

▲▼福建武夷山大紅袍，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

大紅袍的名稱由來，較普遍的說法是，明朝洪武十八年（1385年），舉子丁顯上京赴考，路過武夷山時突然腹痛難忍，巧遇天心永樂禪寺一和尚，和尚取其所藏茶葉泡給他喝，病痛即止。考中狀元之後，丁顯前來致謝和尚，並用錫罐裝取該茶帶回京城。

丁顯回朝後，恰遇皇后得病，百醫無效，便取出那罐茶葉獻上，皇后飲後身體漸康，皇上大喜，賜紅袍一件，命狀元親自前往九龍窠披在茶樹上以示龍恩，同時派人看管，採製茶葉悉數進貢。從此，大紅袍就成為專供皇家享受的貢茶。這段故事，也在張藝謀等領銜導演的大型山水實景秀《印象大紅袍》當中演繹出來。

儘管已經聲名遠播，大紅袍仍朝向創新邁進。例如，有當地茶業研發小品種茶，火工較為清香，以拉近與年輕消費者的距離；此外，還有使用茶的提取物製作的衍生產品，包括洗護類的沐浴露、茶皂、洗髮乳，甚至是面膜和護手霜。

▲▼福建武夷山大紅袍，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲台青林小姐品嚐大紅袍。

參加今年茶博會系列活動的台青林小姐，在品嚐大紅袍之後稱讚味道濃郁、醇厚，沒有太多苦澀的口感；她認為，台灣烏龍茶味道也很濃郁，不過尾端喝起來會偏苦澀。

另一位台青李先生在參訪大紅袍的製茶過程之後表示，可以感受到福建茶業很注重品質與衛生，以及發展茶文化，例如找出不同茶品種的特色，並做成適合大家的茶。

經過這幾天參訪，李先生說，未來他可能也會嘗試購買大陸茶葉來喝，因為大陸茶和台灣茶喝起來的口感與品種不太一樣，而其中最印象深刻的，就是讓他感到順口的大紅袍。

▼李先生對大紅袍口感印象深刻。

▲▼福建武夷山大紅袍，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

11/20 全台詐欺最新數據

