聽信AI說無毒可吃！日阿公「誤食毒菇」中毒　30分鐘後狂吐送醫

▲和歌山市生活保健課提醒，切勿食用不明菇類，也不應聽信AI判斷。（圖／和歌山市）



記者王佩翊／編譯

日本和歌山市一名70多歲男子上山採菇後，用手機拍攝野菇的照片，並請AI協助判別「可否食用」，而AI則告訴他，他採摘到的是香菇或是平菇，沒想到老翁因此誤食毒菇「日本臍菇」（又稱月夜茸），導致中毒住院。

根據《每日放送》報導，和歌山市生活保健課指出，這名男性11月3日前往奈良縣下北山村山區，採摘了外觀酷似平菇和香菇的野生菇類。隔日他想確認是否可食用，但臨時無法聯絡上植物園等專業機構，因此便自行用手機拍下野菇的照片，交由AI進行判別。

AI系統隨後回覆他，「這是香菇或平菇，可以食用。」男子信以為真，將採回的菇類烹煮食用，不料約30分鐘後開始出現嘔吐症狀，緊急送醫住院治療，所幸目前已康復出院。

和歌山縣立自然博物館及和歌山市衛生研究所事後檢驗殘餘野菇，確認男子誤食的是劇毒菇種「日本臍菇」。專家指出，日本臍菇外觀與可食用菇極為相似，主要特徵包括菌褶根部有隆起、菇肉內部多有黑色斑點，但部分個體可能無此特徵，增加辨識難度。

更令人憂心的是，日本臍菇的毒性成分即使經高溫烹煮仍無法消除。

對此，和歌山市生活保健課發出嚴正警告，「透過AI或圖鑑自行判斷野菇是否可食極為危險。對於無法百分之百確認為食用菇的野生菇類，民眾應遵守『不採、不吃、不賣、不送』的四不原則。」