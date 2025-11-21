傳鄭麗文擋下何鷹鷺停職案　國民黨駁斥：無特定人士影響空間

▲國民黨陸配中常委何鷹鷺。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者崔至雲／台北報導

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺因拍促統短影片，遭國民黨考紀會祭出黨紀開鍘，予以停職處分，經提出申訴後，中常會退回考紀會再行審議；則有媒體指出，考紀會決議是被國民黨主席鄭麗文直接退回。對此，國民黨考紀會今（21日）發聲明駁斥，相關報導內容絕非事實，完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，無特定人士可獨立影響空間。

國民黨中常委、陸配何鷹鷺日前在抖音上將毛澤東穿在身上，更大談統一言論，國民黨考紀會18日決議，將停止何鷹鷺黨職處分，不過經提出申訴後，中常會退回考紀會再行審議。桃園市議員于北辰質疑，何鷹鷺的身分非同小可，讓黨主席鄭麗文不得不撤回處分，以免觸動背後龐大的力量。

國民黨發聲明表示，11月18日下午，國民黨召開第二十八屆中央考紀會第一次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉依據國民黨黨員違反黨紀處分規程第十五條，與會全員通過停職處分。何鷹鷺收訖處分書後，依據同規程之規範，向中常會提出申訴案。經11月19日中常會會中三位中常委表示意見，會中常委提及何員具中常委身份，應尊重中常會。另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

國民黨強調，中央考紀會目前正依相關規定與行政程序，賡續辦理中，依時程召開中央考紀會審議。

針對部分媒體報導提及，「黨主席」可以退回中央考紀委員會的決議，國民黨說明，以上報導絕非事實。鄭麗文曾宣示強調，國民黨行事一切依制度辦理，該案完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，本該絕無特定人士可獨立影響之空間，特告週知。相關人士未經查證之言論，望請自重。



