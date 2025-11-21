　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩讚行政院版財劃法細膩、值得肯定　綠委傻眼：你投哪個版本？

▲▼柯志恩 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院昨提出院版《財政收支劃分法》修正案，藍委柯志恩認為，院版的分配指標比現行制度更為細緻，兼顧離島、考量人口結構，也照顧直轄市與工農業縣市的不同需求。這些制度性改善，都值得肯定。對此，綠委許智傑今（21日）表示，高雄市民可以睜大眼睛看柯志恩支持什麼版本。綠委賴瑞隆則指出，柯志恩等同承認國民黨的財劃法悖離民意、立法過程倉促。這一年來卻不敢為高雄發聲，這樣還想選高雄市長？

柯志恩表示，千呼萬喚始出來，財劃法院版終於亮相。若民進黨真有意兌現在野時期的承諾、解決地方財政長期分配不公的問題，那麼這一次的版本，至少為朝野重新開啟討論的基礎。行政院若少一點政治算計、多一點誠心善意，更早把版本端上檯面，是否就能減少朝野對立？讓人不免感嘆：本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水、拖到最後？

柯志恩認為，整體來看，院版的分配指標比現行制度更為細緻，例如清楚區分「財政努力」與「基本建設」兩大指標：前者包括營利事業營利額、稽徵努力度；後者則涵蓋工業就業人口、農林漁牧人口與相關產值。同時也調整營業稅、貨物稅、菸酒稅的分配方式，並將22縣市納入一致公式，兼顧離島、考量人口結構，也照顧直轄市與工農業縣市的不同需求。這些制度性改善，都值得肯定。

對於柯志恩的表態，許智傑表示，柯志恩昨天在臉書上發文，認同行政院版本，請高雄市民也睜大眼睛看清楚？你投票到底是支持院版還是挺藍白？

賴瑞隆則表示，身兼智庫執行長的柯志恩與藍白主導通過首都3%、「獨厚台北」的法案，造成南北資源差距加劇的惡果，也使高雄實質損失超過200億，這一年間南部居民嚴重反彈；面對追問，柯志恩只能惱羞怒嗆「傅崐萁哪裡說得動」，顯見她也心知肚明該法的不公。

賴瑞隆提及，柯志恩昨日發文一面肯定行政院版草案「加入更多指標更加細緻」，另一面又批政院「太慢」。然而，自己率先提案的版本早就包含類同精神，他也多次公開呼籲應重視人口等指標，柯志恩此刻說法等同承認過去封殺賴版是悖離民意、屈從傅崐萁黨意、犧牲高雄利益。

賴瑞隆說明，財劃法須衡平各縣市的權益，草率不得，當財政部還在細膩的彙整地方政府意見，藍白卻聯手黑箱三讀法案，甚至一小時內多次抽換版本，邀集陳其邁市長等首長至立法院說明卻阻擋發言。如今柯志恩反過來要求政院「透明公開、充分討論」，不但自打臉也極為諷刺。

賴瑞隆說，柯志恩也公開承認政院版的公式「將避免資源過度集中財政較強的都市」，這不正代表國民黨財劃法造成「富者越富，貧者越貧」？賴批評，柯志恩的種種言論就是為了幫自己找台階下，等同承認國民黨的財劃法悖離民意、內容不公、立法過程倉促。這一年來卻不敢為高雄發聲，這樣還想選高雄市長？全體市民都無法接受這樣欺騙、卸責、雙標的行為。

賴瑞隆強調，高雄人口多、土地大、承擔工業城市，支持行政院版本財劃法讓南部有更合理的財政分配，並導正藍白惡法影響南部未來數十年的建設發展。呼籲柯志恩與藍白兩黨盡速重新修正財劃法，支持行政院版本，不要說一套做一套，還給高雄人最基本的公平正義，讓台灣的財政分配回歸正軌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」
月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷
快訊／韭菜大翻臉！驚爆1255.72萬違約交割
勞工處正副處長一起貪！　助惡企業「違規不用罰」
快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議
快訊／玉澤演台中遭騷擾！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友
荒唐包裹照曝光！監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

半夜遛鳥！　北市議員爆北市南港公園淪天體營勝地

快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議

柯志恩讚行政院版財劃法細膩、值得肯定　綠委傻眼：你投哪個版本？

「同國最要緊」賴清德：面對外部威脅社會應一致向外

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

藍白聯手恢復公投綁大選　黃國昌：打破鳥籠真正還權於民

傳台美關稅敲定赴美投資4000億美元　藍：根本單向迎合美國需求

傳鄭麗文擋下何鷹鷺停職案　國民黨駁斥：無特定人士影響空間

不甩中國！AIT處長與潘孟安「喝清酒」　誓言台美共同堅定支持日本

雙城論壇12月下旬登場　林奕華證實上海方昨來台會商

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

半夜遛鳥！　北市議員爆北市南港公園淪天體營勝地

快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議

柯志恩讚行政院版財劃法細膩、值得肯定　綠委傻眼：你投哪個版本？

「同國最要緊」賴清德：面對外部威脅社會應一致向外

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

藍白聯手恢復公投綁大選　黃國昌：打破鳥籠真正還權於民

傳台美關稅敲定赴美投資4000億美元　藍：根本單向迎合美國需求

傳鄭麗文擋下何鷹鷺停職案　國民黨駁斥：無特定人士影響空間

不甩中國！AIT處長與潘孟安「喝清酒」　誓言台美共同堅定支持日本

雙城論壇12月下旬登場　林奕華證實上海方昨來台會商

快訊／「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅　食藥署令下架

是一手消息嗎？　以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

曖昧關係怎麼突破？「5個行為」揭露他的真心話

林映唯「升格人妻」婚禮哭成淚人兒！　老公承諾：當她的ATM「無上限提領」

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

石知田《太陽》太壞「掉粉又收威脅Emoji」　李沐認撞臉Fumi阿姨

台股重挫逼近千點　金管會：將密切關注國際股市變化

極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

【難怪魔術師要講廢話】老公施展猜心魔術預測妻想法　全部答對竟讓網友笑瘋

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

黃國昌鄭麗文4字化解藍白合爭議

記憶體全倒！華邦電、群聯跌停　南亞科與旺宏皆殺逾9%

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過

陸配村里長因陸籍身份遭解職　內政部重申：雙重國籍不得任公職

游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

匯流民調／2026新北選戰李四川領先蘇巧慧10百分點　黃國昌仇恨值高

鄭麗文拜訪韓國瑜　「做未來最堅強的後盾」

不服判賠林智堅30萬　陳智菡將上訴

快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議

更多熱門

相關新聞

傳鄭麗文擋下何鷹鷺停職案　國民黨駁斥：無特定人士影響空間

傳鄭麗文擋下何鷹鷺停職案　國民黨駁斥：無特定人士影響空間

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺因拍促統短影片，遭國民黨考紀會祭出黨紀開鍘，予以停職處分，經提出申訴後，中常會退回考紀會再行審議；則有媒體指出，考紀會決議是被國民黨主席鄭麗文直接退回。對此，國民黨考紀會今（21日）發聲明駁斥，相關報導內容絕非事實，完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，無特定人士可獨立影響空間。

匯流民調／2026新北選戰李四川領先蘇巧慧10百分點　黃國昌仇恨值高

匯流民調／2026新北選戰李四川領先蘇巧慧10百分點　黃國昌仇恨值高

不畏中國！沈伯洋又飛荷蘭拚外交　范雲喊：一起為台灣奮戰

不畏中國！沈伯洋又飛荷蘭拚外交　范雲喊：一起為台灣奮戰

國防部花千萬普發全民安全指引　謝寒冰曬照曝「進了朋友家廢紙箱」

國防部花千萬普發全民安全指引　謝寒冰曬照曝「進了朋友家廢紙箱」

政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

關鍵字：

財政分配財劃法2026高雄行政院國民黨民進黨柯志恩許智傑賴瑞隆

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面