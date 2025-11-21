柯志恩讚行政院版財劃法細膩、值得肯定　綠委傻眼：你投哪個版本？

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院昨提出院版《財政收支劃分法》修正案，藍委柯志恩認為，院版的分配指標比現行制度更為細緻，兼顧離島、考量人口結構，也照顧直轄市與工農業縣市的不同需求。這些制度性改善，都值得肯定。對此，綠委許智傑今（21日）表示，高雄市民可以睜大眼睛看柯志恩支持什麼版本。綠委賴瑞隆則指出，柯志恩等同承認國民黨的財劃法悖離民意、立法過程倉促。這一年來卻不敢為高雄發聲，這樣還想選高雄市長？

柯志恩表示，千呼萬喚始出來，財劃法院版終於亮相。若民進黨真有意兌現在野時期的承諾、解決地方財政長期分配不公的問題，那麼這一次的版本，至少為朝野重新開啟討論的基礎。行政院若少一點政治算計、多一點誠心善意，更早把版本端上檯面，是否就能減少朝野對立？讓人不免感嘆：本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水、拖到最後？

柯志恩認為，整體來看，院版的分配指標比現行制度更為細緻，例如清楚區分「財政努力」與「基本建設」兩大指標：前者包括營利事業營利額、稽徵努力度；後者則涵蓋工業就業人口、農林漁牧人口與相關產值。同時也調整營業稅、貨物稅、菸酒稅的分配方式，並將22縣市納入一致公式，兼顧離島、考量人口結構，也照顧直轄市與工農業縣市的不同需求。這些制度性改善，都值得肯定。

對於柯志恩的表態，許智傑表示，柯志恩昨天在臉書上發文，認同行政院版本，請高雄市民也睜大眼睛看清楚？你投票到底是支持院版還是挺藍白？

賴瑞隆則表示，身兼智庫執行長的柯志恩與藍白主導通過首都3%、「獨厚台北」的法案，造成南北資源差距加劇的惡果，也使高雄實質損失超過200億，這一年間南部居民嚴重反彈；面對追問，柯志恩只能惱羞怒嗆「傅崐萁哪裡說得動」，顯見她也心知肚明該法的不公。

賴瑞隆提及，柯志恩昨日發文一面肯定行政院版草案「加入更多指標更加細緻」，另一面又批政院「太慢」。然而，自己率先提案的版本早就包含類同精神，他也多次公開呼籲應重視人口等指標，柯志恩此刻說法等同承認過去封殺賴版是悖離民意、屈從傅崐萁黨意、犧牲高雄利益。

賴瑞隆說明，財劃法須衡平各縣市的權益，草率不得，當財政部還在細膩的彙整地方政府意見，藍白卻聯手黑箱三讀法案，甚至一小時內多次抽換版本，邀集陳其邁市長等首長至立法院說明卻阻擋發言。如今柯志恩反過來要求政院「透明公開、充分討論」，不但自打臉也極為諷刺。

賴瑞隆說，柯志恩也公開承認政院版的公式「將避免資源過度集中財政較強的都市」，這不正代表國民黨財劃法造成「富者越富，貧者越貧」？賴批評，柯志恩的種種言論就是為了幫自己找台階下，等同承認國民黨的財劃法悖離民意、內容不公、立法過程倉促。這一年來卻不敢為高雄發聲，這樣還想選高雄市長？全體市民都無法接受這樣欺騙、卸責、雙標的行為。

賴瑞隆強調，高雄人口多、土地大、承擔工業城市，支持行政院版本財劃法讓南部有更合理的財政分配，並導正藍白惡法影響南部未來數十年的建設發展。呼籲柯志恩與藍白兩黨盡速重新修正財劃法，支持行政院版本，不要說一套做一套，還給高雄人最基本的公平正義，讓台灣的財政分配回歸正軌。