　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

68歲水電工性侵人妻！噁稱「娶妳做小老婆」　夫怒砸他家天公爐

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄一名水電工幫鄰居工作時趁機性侵她，遭判3年6月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名人妻請68歲王姓鄰居來家裡協助移動馬達線路，卻慘遭王男性侵，導致人妻身心重創，案發2年多仍無法工作，也和丈夫離婚。一審法官判王男犯強制性交罪，處4年徒刑，王男連忙認罪並賠償人妻100萬4480元，二審法官審酌王男已和人妻和解，撤銷原判決，改處3年6月徒刑，王男上訴後遭最高法院駁回。

判決指出，人妻小雯(化名)因王男從事水電，於2022年9月28日9時許，請他到住處幫忙移動馬達線路，完畢後小雯正要付款，王男卻說要抱小雯一下，就突然強吻她，並以手性侵得逞。

接著王男又強拉小雯的手撫摸自己下體，要求「給妳2000元，讓我跟妳做愛X在體外，或者1000元讓我舔妳下體」，當時小雯的女兒就在樓上，但小雯嚇到無法求助，只能不斷說「我不要」，王男遭拒後，仍說要等他生理反應消退才離開，並表示「想娶妳做我的小老婆」、「不要跟別人說，這是我們2人的秘密」。

案發後小雯雖馬上找大女兒哭訴，但覺得「自己很髒、很噁心、想吐」害怕婚姻破碎，沒有馬上報警。當天王男繼續騷擾小雯，趁小雯載女兒出門上課，在門口攔截她，硬塞餅乾、梳子等小禮物，要她不要讓他太太知道，還心虛跑去試探小雯丈夫問「最近過得怎樣、有沒有很生氣」，經丈夫察覺有異詢問，才發現小雯被王男性侵，憤而到王男家砸毀他的神壇天公爐，小雯也於同年10月1日報警，並在2日火速搬家，她經此事精神受創，也與丈夫離婚。

庭審時，王男否認犯行，法官認為，小雯和王男並無嫌隙，事後還倉皇搬離住了10幾年的住處，並沒有誣陷王男的動機，且根據監視器畫面顯示，王男在半小時內連番送小雯東西，小雯則對王男警戒防備，也和證詞相符，判定王男犯行屬實，審酌王男犯後狡辯，拒絕與小雯和解，對小雯的痛苦置若罔聞，沒有絲毫反省，依他犯強制性交罪，處4年徒刑。

王男連忙上訴並坦承犯行，拿出100萬4480元和小雯達成和解，表示自己已是68歲高齡，不適合入監服刑，希望法官給予緩刑。

二審法官認為，王男造成小雯身心重創，已達輕度身心障礙程度，案發至今超過2年6個月仍無法平復，更無法工作，只能靠前夫和子女照顧，可見王男為逞一時性慾，已將小雯原本平靜的生活毀於一旦，犯行重大，無法減刑，審酌王男已退休、靠勞工退休金支應生活開銷，且原審未考慮王男達成和解並賠償，犯後態度及犯罪所生損害已有改變等情，撤銷原判決，改處3年6月徒刑。

王男上訴後，法院認為小雯雖然和解，但仍無原諒王男之意，原審調查已臻完足，原判決所處宣告刑已逾有期徒刑2年，即不符合緩刑要件，最高法院判決駁回上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／子瑜回家了！　上千粉絲暴動
水電工性侵人妻！　夫怒砸他家天公爐
台股重摔991點！　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」
快訊／台版Jisoo詐158億！重判24年
墾丁觀光客人潮雪崩！恆春名店租金大降價
快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過
犯22罪關11年　才假釋出獄就害死人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

屏東男房屋被拍賣忘報房地合一稅　領走415萬秒被發現

台版金智秀詐158億！飯局妹變全台最大假出金首腦...今判刑24年

68歲水電工性侵人妻！噁稱「娶妳做小老婆」　夫怒砸他家天公爐

打竹聯幫名號騙人！女網戀被恐嚇「找到你家」　給3萬6才能見面

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋就開車撞輾志工害枉死

三寶騎車下人行道「害3車連環摔」回頭看2眼跑了　1原因判無罪

帶賓賓哥進校園引爆直播之亂　魔術師也認錯：對不起社會大眾

暗夜惡火奪命！公寓4樓竄出火煙　68歲父慘亡...女兒外出逃劫

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

屏東男房屋被拍賣忘報房地合一稅　領走415萬秒被發現

台版金智秀詐158億！飯局妹變全台最大假出金首腦...今判刑24年

68歲水電工性侵人妻！噁稱「娶妳做小老婆」　夫怒砸他家天公爐

打竹聯幫名號騙人！女網戀被恐嚇「找到你家」　給3萬6才能見面

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋就開車撞輾志工害枉死

三寶騎車下人行道「害3車連環摔」回頭看2眼跑了　1原因判無罪

帶賓賓哥進校園引爆直播之亂　魔術師也認錯：對不起社會大眾

暗夜惡火奪命！公寓4樓竄出火煙　68歲父慘亡...女兒外出逃劫

快訊／新潟縣知事「同意重啟」柏崎刈羽核電廠！　福島核災後首例

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

AKMU宣布離開12年YG！　梁鉉錫大力支持：永遠是家人

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

直擊／OPPO把FIND X9「鏡頭」搬到信義區！體驗旅拍神機爽拿好禮

金正恩變態砲決！姑丈屍體遭火烤「不留骨灰」　前大使曝心路歷程

最愛狗娃娃被搶走　阿金焦急「朋友去哪了」驚喜找回同長相弟弟

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

林智勝公益高球賽規模再創新高　盼名字發揮最大化幫助偏鄉孩童

強韌台灣計畫再奪特優！　台南市連年入選持續打造安全韌性城市

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

社會熱門新聞

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

悍女拿衣架暴打男友嗆「公開愛愛片」

即／新竹縣某國中驚傳墜樓　女老師曾投訴霸凌亡

快訊／成功嶺傳逃兵！替代役男偷連長車鑰匙開出營

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

20歲女墜豪宅中庭慘死　父痛哭質問男友

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

即／影射馬郁雯低價陪價　「雙重詆毀」判4月

前市議員吳宗憲涉貪汙被羈押

中市府+警察聯手檢舉　下架賓賓哥7影片

「關最久死囚」暫時逃死！　檢察總長提非常上訴

彰化4輛雙B疑競速釀禍！無辜民眾傷重

更多熱門

相關新聞

迎TWICE！高雄7地標、20飯店「藍海應援」

迎TWICE！高雄7地標、20飯店「藍海應援」

南韓人氣女團TWICE本週末將在世運主場館開唱，不只ONCE租借看板火力應援，高雄7大城市地標、20家飯店也點亮子瑜代表色的藍燈，全城燃起一片藍海超感動。除此之外，各商圈、夜市、飯店也推出限定活動，ONCE續攤一定不能錯過。

即／國道3大車連環撞　拖板車駕駛傷受困

即／國道3大車連環撞　拖板車駕駛傷受困

三地急變現！「南台灣土地公」再吞整排店面　登文山特區地王

三地急變現！「南台灣土地公」再吞整排店面　登文山特區地王

高雄1區重奪交易龍頭　靠「透天換屋潮」衝上冠軍

高雄1區重奪交易龍頭　靠「透天換屋潮」衝上冠軍

高雄驚悚載屍案今解剖　死者男友無保飭回限居

高雄驚悚載屍案今解剖　死者男友無保飭回限居

關鍵字：

性侵案高雄法院判決水電工賠償

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面