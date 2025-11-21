68歲水電工性侵人妻！噁稱「娶妳做小老婆」　夫怒砸他家天公爐

▲高雄一名水電工幫鄰居工作時趁機性侵她，遭判3年6月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名人妻請68歲王姓鄰居來家裡協助移動馬達線路，卻慘遭王男性侵，導致人妻身心重創，案發2年多仍無法工作，也和丈夫離婚。一審法官判王男犯強制性交罪，處4年徒刑，王男連忙認罪並賠償人妻100萬4480元，二審法官審酌王男已和人妻和解，撤銷原判決，改處3年6月徒刑，王男上訴後遭最高法院駁回。

判決指出，人妻小雯(化名)因王男從事水電，於2022年9月28日9時許，請他到住處幫忙移動馬達線路，完畢後小雯正要付款，王男卻說要抱小雯一下，就突然強吻她，並以手性侵得逞。

接著王男又強拉小雯的手撫摸自己下體，要求「給妳2000元，讓我跟妳做愛X在體外，或者1000元讓我舔妳下體」，當時小雯的女兒就在樓上，但小雯嚇到無法求助，只能不斷說「我不要」，王男遭拒後，仍說要等他生理反應消退才離開，並表示「想娶妳做我的小老婆」、「不要跟別人說，這是我們2人的秘密」。

案發後小雯雖馬上找大女兒哭訴，但覺得「自己很髒、很噁心、想吐」害怕婚姻破碎，沒有馬上報警。當天王男繼續騷擾小雯，趁小雯載女兒出門上課，在門口攔截她，硬塞餅乾、梳子等小禮物，要她不要讓他太太知道，還心虛跑去試探小雯丈夫問「最近過得怎樣、有沒有很生氣」，經丈夫察覺有異詢問，才發現小雯被王男性侵，憤而到王男家砸毀他的神壇天公爐，小雯也於同年10月1日報警，並在2日火速搬家，她經此事精神受創，也與丈夫離婚。

庭審時，王男否認犯行，法官認為，小雯和王男並無嫌隙，事後還倉皇搬離住了10幾年的住處，並沒有誣陷王男的動機，且根據監視器畫面顯示，王男在半小時內連番送小雯東西，小雯則對王男警戒防備，也和證詞相符，判定王男犯行屬實，審酌王男犯後狡辯，拒絕與小雯和解，對小雯的痛苦置若罔聞，沒有絲毫反省，依他犯強制性交罪，處4年徒刑。

王男連忙上訴並坦承犯行，拿出100萬4480元和小雯達成和解，表示自己已是68歲高齡，不適合入監服刑，希望法官給予緩刑。

二審法官認為，王男造成小雯身心重創，已達輕度身心障礙程度，案發至今超過2年6個月仍無法平復，更無法工作，只能靠前夫和子女照顧，可見王男為逞一時性慾，已將小雯原本平靜的生活毀於一旦，犯行重大，無法減刑，審酌王男已退休、靠勞工退休金支應生活開銷，且原審未考慮王男達成和解並賠償，犯後態度及犯罪所生損害已有改變等情，撤銷原判決，改處3年6月徒刑。

王男上訴後，法院認為小雯雖然和解，但仍無原諒王男之意，原審調查已臻完足，原判決所處宣告刑已逾有期徒刑2年，即不符合緩刑要件，最高法院判決駁回上訴。