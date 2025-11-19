2026年國民法官法擴大適用　桃檢邀院檢警調共辦教育訓練

▲桃園地檢署檢察長戴文亮在會中表示，國民法官法明年起將擴大適用案件類型，屆時更多重大刑案將由國民與職業法官共同審理。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民法官法將於明（2026）年起擴大適用，桃園地檢署於今（19）日下午邀集法務部調查局桃園市調處、桃園市警局共同參與，桃檢檢察長戴文亮表示，對於明年國民法官法擴大適用，屆時更多重大刑案將由國民與職業法官共同審理，象徵司法制度邁向「人民參與、司法透明」的新階段。

▲北檢檢察官廖彥鈞講述國民法官法相關案件。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢襄閱主任檢察官黃榮德指出，本次教育訓練特別邀請在國民法官法庭有多年經驗之桃園地院國民法官庭庭長黃柏嘉、台北地檢署檢察官廖彥鈞蒞臨授課，以豐富實務經驗及真實案例剖析，協助檢察官及司法警察能掌握法規修正重點及執行要領，強化偵查專業能量，確保執法品質與程序正義兼顧。

▲桃園地院國民法官庭庭長黃柏嘉講述國民法官個案重點。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢檢察長戴文亮表示，因應制度變革，並讓檢察官與司法警察提前熟悉相關程序與審理模式，特別擴大舉辦這次教育研習，其目的不僅在於提升檢察體系與司法警察整體專業能力與案件敏感度，更藉由國民法官法擴大適用案例研習，以確保未來相關案件能兼顧公平審判與人權保障，展現檢察機關對社會修法議題的積極回應。

▲桃園地檢署今天下午舉辦國民法官制度專題教育研習，會後大合照。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢強調，將持續透過多元教育研習深化法治理念，強化公務同仁專業職能，期以「專業、透明、親民」為核心價值，共同打造更公正與安全社會。