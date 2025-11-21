屏東男房屋被拍賣忘報房地合一稅　領走415萬秒被發現

▲書記官執行示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子名下房屋於112年間遭法院拍賣後，未在拍定人領取權利移轉證書次日起30日內申報房地合一稅，遭國稅局核定補稅與罰鍰共95萬多元，並因逾期未繳納而移送行政執行。屏東執行分署調查後發現，男子仍領回法院分配的415萬餘元，具備清償能力。經說明法令與後果後，他在妻子陪同下到分署表明願意分期償還，並先繳50萬元。

屏東執行分署於114年初分案後立即進行調查、聯繫移送機關調閱相關資料，發現男子的房屋經法院拍定製作分配確定後，還有分配剩餘款項415萬餘元發還給男子，屏東地方法院將415萬餘元匯款至男子指定帳戶，隔幾天男子開始陸續提領、轉帳至親人帳戶內。同仁與移送機關評估男子應有能力繳納欠款，除通知男子到場說明外，也到現場執行了解現狀並向男子分析利害關係。不久，男子在妻子陪同下，一起到分署表示因不知法令，有意願辦理分期並先行繳納50萬元，其餘欠款分期繳納。

屏東分署指出，依所得稅法第4條之4、第14條之5第1款規定意旨，105年1月1日以後個人交易取得之房屋、土地，其交易所得或損失，不論有無應納稅額，應於房屋、土地完成所有權移轉登記日之次日起算30日內自行填具申報書，檢附契約書影本及其他有關文件，向戶籍所在地之稅捐稽徵機關辦理申報。如未依限完成申報，按個案情形依所得稅法第108條之2規定處以罰鍰。



屏東分署表示，民眾若有105年1月1日以後交易房屋、土地所得，不論有無應納稅額，都要依規定申報，若漏報或短報，將會面臨罰鍰。該分署為貫徹行政院「五打七安」政策，呼籲民眾切莫輕忽房地合一稅相關規定，共同守護居住正義，落實「居安」政策。另提醒民眾如有收到可疑電話或訊息，請直接撥打165反詐騙專線求證。