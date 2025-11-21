公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

▲總統賴清德關心公地放領政策執行情形。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（21日）前往彰化，宣布重啟「公地放領」政策，強調政府照顧農民與勞工的核心目標一致，要讓每位國人都能獲得安定生活。黨政人士指出，為了重啟公地放領政策，執政團隊詳細規劃，上任至今一年多時間開了上百場跨部會、跨單位會議，進行討論與檢討，才促成今日公地放領政策正式重啟，此次以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區的台拓地為優先試辦區。

早期政府實施公地放領政策，將公有土地優先出售給合法承租農民，目的是扶植自耕農，讓「耕者有其田」。但九二一地震及後續多次風災重創台灣後，政府基於國土保安與復育考量，從2008年起全面停辦公地放領。這也使得許多承租農民無法獲得土地所有權，損及農民權益。

歷經18年後，為回應基層農民迫切心聲，賴政府於今年5月重啟公地放領政策與相關工作，採取具體行動，盼沉痾多年的議題能真正被解決，落實土地正義、保障人民財產權。同時，此次以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區的台拓地為優先試辦區。

而重啟公地放領政策也獲得藍綠支持，民進黨立委蔡易餘認為，應讓所有長年耕作的農民都能獲得應有的土地權益。多年為基層農民權益奔走的民進黨立委陳瑩也多次質詢，希望擴大辦理公地放領。國民黨立委黃建賓過去也曾直言，行政院日前宣布重啟公地放領，是讓各縣市農民重建一線希望，喊話中央擴大辦理。

黨政人士說，為了重啟公地放領政策，賴政府詳細規劃，上任至今一年多時間，經歷上百場跨部會、跨單位會議，進行討論與檢討，才促成今日公地放領政策正式重啟。

黨政人士提到，今年5月時，優先在特定區域試辦，包括內政部、財政部與地方政府跨部會、跨層級共同協力，檢視作業流程與放領程序，再評估是否擴及其他地區。

第二，確立原則、盤點法規。黨政人士說，此政策推動要符合憲法規定、內政部「公地放領審議委員會」審議原則，以及「國有耕地放領實施辦法」等，確保農地農用、環境保育、土地正義三大原則。

第三，立法院藍綠都支持。重啟公地放領政策，可以說是在立法院有高度共識的民生議題，獲得朝野共識與支持，讓政策重啟事半功倍，更有助力，讓農民早日取得土地所有權。