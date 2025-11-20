　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配村里長因陸籍身份遭解職　內政部重申：雙重國籍不得任公職

▲▼內政部召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部召開記者會，說明陸配任公職的身份問題。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

陸配村里長因雙重國籍問題遭解職，政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。對此，內政部次長吳堂安今（20日）強調，雙重國籍就是不能擔任公職，陸配可依照《兩岸人民關係條例》取得中華民國身分證，但參選公職時就回到《國籍法》規範，法規上並無扞格。另外，內政部指出，目前仍有4位陸配里長未解職，已在5月14日函送監察院查處區公所跟地方政府。

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因具有陸籍，8月1日被解職，鄧不服，向花蓮縣政府提起訴願；花縣府訴願審議委員會在10月29日審議後，決議撤銷原處分。為此，內政部日前再度行文富里鄉公所，要求依法解職。

吳堂安說，陸配進入中華民國取得身分證明後，就是中華民國的國民，若要擔任公職，就會回到《國籍法》20條規定。兩岸條例的第21條是規定，非在台灣地區設籍滿10年不得登記為公職候選人，也就是可以參選公職，但若當選，就要放棄中華民國以外的國籍。兩岸條例21條、國籍法20條是很清楚的，不會有互相扞格的地方。

戶政司表示，依據《國籍法》20條規定，開宗明義就提到「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，要從制度上排除發生忠誠義務衝突的情形，是針對全體國人一致的規範，如果國人擔任公職，若持有中華民國以外的國籍都應該要放棄。

內政部次長吳堂安說，這個是泛指世界各國，只要是其他的外國的國籍人士，都要依照第20條。若當事人窮盡一切辦法沒有辦法取得放棄國籍證明，這部分並不是中華民國的問題，是當事人要回去跟母國要求放棄原本國籍。

吳堂安強調，如果要擔任中華民國的民選公職的話，如果沒有辦法檢具放棄他國國籍的證明，「我們當然會要求各地方政府跟公所依照規定要應予解職，這個至為明確，不會因為他是陸配，我們就對他有不同的待遇」。

另外，內政部補充，目前國內仍具有中國國籍的村里長有5位，分別是花蓮縣富里鄉公所、桃園市新屋區公所、台北市松山區公所、新北市土城及中和區公所。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」！比台灣5代更殺
柬埔寨驚天劫獄！黑幫老大獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃
快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見
林昀儒1日兩勝！連2局逆轉闖進男單16強
日雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活
法院判賠林智堅30萬　陳智菡：將上訴捍衛清白

內政部

