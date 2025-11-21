義美推「高市早苗款巧克力」謝謝日本挺台灣　網讚：買爆義美

▲黃捷曬出「酷東西」。（圖／翻攝自Threads／huangjie_official）

記者曾筠淇／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此話引起北京不滿，日中關係也變得緊張，因此許多台灣人也決定以「行動」來力挺日本，立委黃捷就PO出「義美出的酷東西」，引起網友討論。

現在日中關係緊張，許多台灣人都決定要以行動來支持日本，或表達「台日友好」。黃捷就在Threads上發文表示，「義美竟然出這個酷東西！今天也來吃壽司挺日本」。

從黃捷貼出的照片可見，這款巧克力上頭寫著「加油日本」、「日台友好」、「真心感謝您對台灣的支持」，且還印著高市早苗的照片，以及日本國旗、台灣國旗，還有握手的畫面。

其他網友看到後，紛紛直呼，「義美還不趕快出來開超市，欠買」、「這個很適合買來到日本旅遊的時候做國民外交，謝謝日本支持台灣」、「欸，義美真的很會耶」、「推！買爆義美」、「義美要不要考慮開超市」、「剛剛衝去義美門市沒有賣欸」、「72%的巧克力，跟她民調一樣高」、「義美太優秀了」。

不過，黃捷也在串文底下補充，「跟網友報告，這個巧克力沒有販售，僅為紀念用，可以支持義美其他產品，以及支持日本水產」。