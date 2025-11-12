快訊／貓奴搶「CAT-8888」車牌57.6萬決標　7777也要27萬

▲貓奴身分證「CAT」車牌競標今決標。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

傳說中被譽為「貓奴身分證」的夢幻車牌號碼「CAT」開標，今天(12日)中午決標，「CAT-8888」自用小客貨車車牌競標超激烈，前後共出價高達130次瘋狂搶標，最後以57萬6000元高價決標。

全台貓奴夢寐以求的「CAT」夢幻車牌11月10日開標、11月12日中午決標，今總共2193面車牌決標，總決標金額高達2025萬元。



其中「CAT-8888」自用小客貨車黃金熱門車牌6000起標，吸引130次激烈競標，開出高達57萬6000元決標金額。

▲「CAT」車牌競標結果。（圖／翻攝監理服務網）

其次是CAT-7777車牌，經過33次搶標後，也以27萬1000元決標；CAT-6666車牌決標價也高達20萬6000元；CAT-5555車牌也叫價20萬3000元；CAT-9999車牌則喊到20萬1000元，為前5名最熱門車牌，喊價全在20萬元以上。

根據規定，車牌競標金額超過30萬元，要先繳納6萬元保證金，才能參加競標。若得標者未依規定於期限內完成繳費，則沒收該保證金，並禁止參與公路監理機關車牌競標及選號資格1年。

未得標或得標已繳交全部得標金額者(保證金不得扣抵決標金額)，則自決標次日起10個工作日由招標機關無息退還保證金。