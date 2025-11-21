哈佛前校長找「淫魔富豪」問招！婚內狂追中共高官女：我完蛋了

▲哈佛大學前校長桑默斯（Lawrence H. Summers）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案即將全面公開，首波外洩內容已在政商界掀起大地震。哈佛大學前校長、前美國財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）被爆出已婚狀態下，竟多次向艾普斯坦求助「把妹技巧」，追求的對象還是中共前高官金立群的女兒、倫敦政經學院（LSE）終身副教授金刻羽（Keyu Jin）。醜聞曝光後，桑默斯已辭去多項職務，哈佛也宣布暫停他的教學並重啟調查。

《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）詳細審閱2013年至2019年兩人往來的大量電郵，揭露桑默斯沉浸「戀愛腦」情緒，不斷向艾普斯坦吐苦水，包含對方是否被自己吸引、是否該保持距離等，甚至坦言「我完蛋了（I’m fucked）」。訊息中可見，他一刻想斷開曖昧，一刻又被對方「聰明、美艷」的表現迷得無法自拔。

▲金立群的女兒、倫敦政經學院（LSE）終身副教授金刻羽（Keyu Jin）。（圖／翻攝自微博）

其中2018年底與2019年多封電郵明確顯示，桑默斯疑似深陷「心靈出軌」：他向艾普斯坦表示，該女性之所以未斷聯，是看重他的專業人脈；而自稱「戀愛軍師」的艾普斯坦則回覆「她註定會跟著你！」兩人甚至開玩笑討論與對方發生性關係的可能性，互動親密到令外界錯愕。

《哈佛深紅報》亦指出，桑默斯曾至少4次搭乘艾普斯坦私人飛機，且替妻子募款時也向艾普斯坦求助。雖然目前沒有證據顯示桑默斯涉入艾普斯坦相關犯罪，但長年密切往來、婚內追求學術女性後輩的行徑，使他的形象重挫。

▲已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

在醜聞爆發後，桑默斯發表聲明稱「深感羞愧」，宣布辭去OpenAI董事會、哈佛董事會及多項外部角色，只保留哈佛教職。不過哈佛大學最新回應指出，他將暫停餘下學期授課並退出中心主任職務，學校已啟動正式調查，範圍更擴及多名現任與前任教職員。

艾普斯坦在1998年至2008年間曾捐贈哈佛910萬美元，其龐大人脈網絡長年備受質疑。如今美國國會通過相關法案、總統川普正式簽署，司法部將在30天內公開所有艾普斯坦文件，外界普遍預期後續可能牽涉更多政經名流，掀起更大波瀾。