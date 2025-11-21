　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈佛前校長找「淫魔富豪」問招！婚內狂追中共高官女：我完蛋了

▲哈佛大學前校長桑默斯（Lawrence H. Summers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學前校長桑默斯（Lawrence H. Summers）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案即將全面公開，首波外洩內容已在政商界掀起大地震。哈佛大學前校長、前美國財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）被爆出已婚狀態下，竟多次向艾普斯坦求助「把妹技巧」，追求的對象還是中共前高官金立群的女兒、倫敦政經學院（LSE）終身副教授金刻羽（Keyu Jin）。醜聞曝光後，桑默斯已辭去多項職務，哈佛也宣布暫停他的教學並重啟調查。

《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）詳細審閱2013年至2019年兩人往來的大量電郵，揭露桑默斯沉浸「戀愛腦」情緒，不斷向艾普斯坦吐苦水，包含對方是否被自己吸引、是否該保持距離等，甚至坦言「我完蛋了（I’m fucked）」。訊息中可見，他一刻想斷開曖昧，一刻又被對方「聰明、美艷」的表現迷得無法自拔。

▲左圖為哈佛大學前校長、前美國財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）。右圖為金立群的女兒、倫敦政經學院（LSE）終身副教授金刻羽（Keyu Jin）。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自微博）

▲金立群的女兒、倫敦政經學院（LSE）終身副教授金刻羽（Keyu Jin）。（圖／翻攝自微博）

其中2018年底與2019年多封電郵明確顯示，桑默斯疑似深陷「心靈出軌」：他向艾普斯坦表示，該女性之所以未斷聯，是看重他的專業人脈；而自稱「戀愛軍師」的艾普斯坦則回覆「她註定會跟著你！」兩人甚至開玩笑討論與對方發生性關係的可能性，互動親密到令外界錯愕。

《哈佛深紅報》亦指出，桑默斯曾至少4次搭乘艾普斯坦私人飛機，且替妻子募款時也向艾普斯坦求助。雖然目前沒有證據顯示桑默斯涉入艾普斯坦相關犯罪，但長年密切往來、婚內追求學術女性後輩的行徑，使他的形象重挫。

▲▼ 艾普斯坦Jeffrey Epstein（圖／路透）

▲已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

在醜聞爆發後，桑默斯發表聲明稱「深感羞愧」，宣布辭去OpenAI董事會、哈佛董事會及多項外部角色，只保留哈佛教職。不過哈佛大學最新回應指出，他將暫停餘下學期授課並退出中心主任職務，學校已啟動正式調查，範圍更擴及多名現任與前任教職員。

艾普斯坦在1998年至2008年間曾捐贈哈佛910萬美元，其龐大人脈網絡長年備受質疑。如今美國國會通過相關法案、總統川普正式簽署，司法部將在30天內公開所有艾普斯坦文件，外界普遍預期後續可能牽涉更多政經名流，掀起更大波瀾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈佛前校長找「淫魔富豪」問招！婚內狂追中共高官女：我完蛋了

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

中日關係急凍！上野「最後2大貓熊」倒數歸還　60億商機恐蒸發

柬埔寨劫獄畫面曝！黑幫老大法院外獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃

安倍遇刺案開庭！　山上徹也母妹曝家庭悲劇「被統一教會毀了」

高市效應？東京池袋「遊客超少」罕見景象曝　日網狂讚：好舒服

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

北韓足球隊無禮舉動曝！「暴力碰拳」重擊對手　日網怒：必須禁賽

中國施壓取消議員團訪台　巴拿馬批干預內政！美大使：不該介入

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

哈佛前校長找「淫魔富豪」問招！婚內狂追中共高官女：我完蛋了

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

中日關係急凍！上野「最後2大貓熊」倒數歸還　60億商機恐蒸發

柬埔寨劫獄畫面曝！黑幫老大法院外獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃

安倍遇刺案開庭！　山上徹也母妹曝家庭悲劇「被統一教會毀了」

高市效應？東京池袋「遊客超少」罕見景象曝　日網狂讚：好舒服

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

北韓足球隊無禮舉動曝！「暴力碰拳」重擊對手　日網怒：必須禁賽

中國施壓取消議員團訪台　巴拿馬批干預內政！美大使：不該介入

哈佛前校長找「淫魔富豪」問招！婚內狂追中共高官女：我完蛋了

伊莉莎白歐森自爆「靈魂是92歲老太太」　《換乘真愛》死後回春陷三角戀

砂石車限重15噸竟「超載到77噸」　轉彎翻覆壓扁轎車害女老師慘死

陳澤耀《監所》遭倒吊私刑臉充血！　陳雪甄爆粗口耍狠「戲外竟是學霸」

曾合作奧斯卡名導20年！　鄒時擎揭西恩貝克私交：一起創作，卻沒人知我是誰

研究證實可降膽固醇！醫師推「1蔬菜」方便又營養：加在泡麵中

陳玉勳自爆拍過同志片！被李安吐槽假文青　揭侯孝賢「長鏡頭秘密」全場笑翻

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

WhatsApp爆重大漏洞　35億帳號個資外洩！Meta出招回應

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」　J.Sheon、解婕翎現身助陣

【難怪魔術師要講廢話】老公施展猜心魔術預測妻想法　全部答對竟讓網友笑瘋

國際熱門新聞

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

狗狗內臟被熊吃　日獸醫剖析原因

北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒了

高市早苗「台灣有事」嚇中國　搶先安倍3步

17歲少年灌籃　竟遭籃球架砸頭亡

高市被抹軍國主義　學者提4策略反擊

賴清德力挺日本海鮮　網飆淚：想起安倍挺台

日議員「吃台灣滷肉飯」讚：德不孤必有鄰

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

網紅「橙子姐姐」涉詐落網　素顏照驚呆網：她誰

川普突轉貼黃仁勳3句話

荒謬劫獄！　情婦法院外遞槍給黑幫老大

男過海關「下體凸起」辯太大 掏出2隻鸚鵡

更多熱門

相關新聞

川普簽字了！　30天內公開艾普斯坦檔案

川普簽字了！　30天內公開艾普斯坦檔案

美國總統川普19日晚間正式簽署《艾普斯坦檔案透明法案》，下令司法部在30天內公開所有與已故「淫魔富商」性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的所有非機密紀錄與文件，顯示川普立場的重大轉變。

美司法部宣布：30天內公布「淫魔富豪」檔案

美司法部宣布：30天內公布「淫魔富豪」檔案

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

川普被追問「淫魔電郵」怒炸　嗆女記者：閉嘴，小豬

川普被追問「淫魔電郵」怒炸　嗆女記者：閉嘴，小豬

川普籲公開淫魔富商檔案：沒啥好隱瞞

川普籲公開淫魔富商檔案：沒啥好隱瞞

關鍵字：

艾普斯坦桑默斯哈佛醜聞政商風暴文件公開

讀者迴響

熱門新聞

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

即／被爆離婚　孫正華發聲明

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

抗壓性最強的三大星座！

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面