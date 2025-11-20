【廣編】福容大飯店年菜開賣「 10人桌菜 6,888元起」！攜正官庄推蔘雞湯伴手禮

▲福容大飯店以「駿馬報喜・福容滿堂」為主題，推出年菜外帶10人、桌菜組合6,888元起。

歲末將近，年味漸濃，福容大飯店以「駿馬報喜・福容滿堂」為主題，推出年菜外帶10人桌菜組合6,888元起，多款象徵好運與富貴的年節佳餚一次滿足，包含五福臨門好彩頭「開運鴻喜大拼盤」；集結鮑魚、干貝、瑤柱與燕窩等頂級食材，象徵團圓的「燕窩瑤柱佛跳牆」、寓意吉祥喜慶的「醬燒桂筍獅子頭」；除了年菜，今年福容還攜手韓國百年品牌「正官庄」推出聯名雞湯─福容御品蔘雞湯，更是年節必備伴手禮。還有「雙蔘烏骨雞湯」與「胡椒豬肚雞湯」等冬季湯品料理包，讓消費者輕鬆圍爐享受星級年菜。福容大飯店餐飲副總吳威德表示，福容針對不同客群需求，特別規劃「大家庭宴」與「小家庭組」兩款年菜組合，無論團聚人數多寡都能輕鬆享用年味佳餚。他也期盼藉由今年推出多款全新年菜可帶動整體業績成長三成。

福容大飯店全台據點皆可輕鬆取餐，一直是年菜外帶銷售的優勢，除了傳統口味，今年連鎖也推出三款異國新春料理，「金福培根嫩雞捲」、「皇家藍帶炸豬排」、「德意金脆豬腳盤」。而今年最受矚目的亮點，莫過於福容首度攜手韓國百年品牌「正官庄」，共同推出聯名伴手禮─福容御品蔘雞湯，嚴選6年根高麗蔘入湯，融合主廚秘製湯底，湯色金潤、香氣濃郁，送禮或自用兩相宜，每盒只要480元，福容家會員再享會員分級折扣。正官庄台灣法人長徐正烈也表示，如果是家庭多人食用，也可以選「雙蔘烏骨雞湯」雙蔘入湯、藥香甘醇，烏骨雞肉質細嫩、湯頭厚實溫潤。「胡椒豬肚雞湯」則是以胡椒與蒜香提味，雞豬雙鮮交融，辛香溫潤，8-10人份冷凍湯品料理包，每份1,580元。