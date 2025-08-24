雞肉捲口感怪怪！　紐約女吐出「一截指頭」崩潰

▲女子宣稱在外帶雞肉捲裡，咬到「人類指尖」。（圖／翻攝Google Maps、Greenberg Law P.C）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一名43歲女子宣稱，她在食用某餐廳的雞肉捲時，竟咬到一截「人類手指指尖」，不僅被迫接受抗愛滋病毒治療，還留下永久性的心靈創傷。

根據7日提交給紐約郡最高法院的訴訟文件，這起事件發生在2023年11月17日。曼哈頓居民瑪莉（Mary Elizabeth Smith）宣稱，她在皇后區地中海餐廳「Create Astoria」點了一份雞肉捲外帶，未料成為夢魘。

瑪莉的律師羅伯特（Robert Menna）接受《時人》採訪時說，「她點了一份雞肉捲，咬下去時竟有一塊手指。幸運的是她沒有吞下去。」他指控，餐廳疏忽導致瑪莉「承受嚴重傷害、疼痛、震驚與精神痛苦」。

法律團隊把指尖寄到一間實驗室檢測，結果顯示來自一名人類女性。不過，餐廳堅稱事發當天沒有女性員工上班，保險公司Liberty Mutual也否決這項指控。

餐廳老闆泰迪（Teddy Karagiannis）堅稱瑪莉的指控「非常可笑」，因為餐點送到顧客手上之前，必須經過多個檢查點，「這是不可能的，在我的營運方式之下，不可能發生」。他認為，瑪莉根本就是在其他地方取得指尖，隨後才放入餐點中，而且只要展開DNA檢測，就能證實異物並不屬於餐廳員工，瑪莉卻拒絕這麼做。

泰迪宣稱這項訴訟「完全是詐欺」，計畫反告瑪莉誹謗。餐廳的保險公司Liberty Mutual則尚未回覆《時人》的置評要求。