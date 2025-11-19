　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自爆高中助選許信良　朱立倫：還好沒被記過否則可能當過民進黨主席

▲▼許信良「桃園中壢事件48週年紀念暨新書《天命》發表會」，前國民黨主席吳伯雄、朱立倫，以及前桃園市長吳志揚出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲許信良新書發表會，邀來前國民黨主席吳伯雄（左）、朱立倫（右）等出席。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

前民進黨主席、前桃園縣長許信良今（19日）下午舉辦新書發表會，現場藍綠大咖雲集，包括前國民黨主席吳伯雄、朱立倫等都到場致意，展現其跨黨派好交情。朱立倫致詞時自曝，高中因寫文章支持許信良，險些被記大過，「否則我被記大過，可能當過民進黨主席都可能」。許信良也稱讚朱立倫，國民黨要找總統沒有比他更好的人選，希望他不要放棄夢想。吳伯雄致詞時則說，若1年前是許當黨主席，不會發起大罷免，他也不會。

前民進黨主席、前桃園縣長許信良今（19日）下午舉辦桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」上冊新書發表會，邀來歷任桃園縣長出席，包括前國民黨主席吳伯雄、朱立倫、前桃園縣長吳志揚，以及代理縣長許應深等人出席。前民進黨秘書長張俊宏和許信良胞弟、民進黨創黨元老許國泰、桃園國民黨立委牛煦庭等人也出席，展現許信良跨黨派的好人緣。

▲▼許信良「桃園中壢事件48週年紀念暨新書《天命》發表會」，前國民黨主席吳伯雄、朱立倫，以及前桃園市長吳志揚出席。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨籍前桃園縣長、前副總統呂秀蓮和前桃園市長鄭文燦也受邀但並未出席。許信良致詞時解釋，鄭文燦有向他表示自己很想來，但擔心模糊焦點，最終臨時缺席。他也提到，台灣現在問題就是主要政黨把自己的立場當成國家立場。

▲▼許信良「桃園中壢事件48週年紀念暨新書《天命》發表會」，前國民黨主席吳伯雄、朱立倫，以及前桃園市長吳志揚出席。（圖／記者湯興漢攝）

吳伯雄致詞時則佩服地說，明明差不多年紀，許信良怎麼有這麼多時間讀書？許信良很有特色，且心存善念，要對他有仇恨感很難。中壢事件發生後，有人把他跟許信良當敵對，「不要說48年前，40年前我們就恢復邦交了」，且彼此互相守祕，玩的部分少提，太太面前互誇，「這點默契有的」，今天來這不要說賓至如歸，「我是完全融入在各位一份子」。

吳伯雄還幽默表示，希望許信良的新書在他100歲以前出來，「我現在87歲了」，現場頓時充滿歡笑聲。他也提到，假如1年多前讓許信良做決策，許信良大概不會發起大罷免，他也不會發起，「那好慘喔」，像鄰居互相對立。

▲▼許信良「桃園中壢事件48週年紀念暨新書《天命》發表會」，前國民黨主席吳伯雄、朱立倫，以及前桃園市長吳志揚出席。（圖／記者湯興漢攝）

朱立倫致詞時則說，「今天許信良邀我這個晚輩參加，我是非常高興」，也感觸非常深，因為到現場一定可以看到很多好朋友、立法院老同事，「我們都沒打過架，都是好朋友」，有好感情。

朱立倫表示，自己出生在藍綠混合的家庭，「許主席最清楚，跟我舅舅是好朋友、好同志」。如果一個家庭分藍綠，永遠無法吃團圓飯。人生際遇很多都是因緣，48年前他是建中高二學生，許信良選縣長時，「我自願當助選人，到處幫他拉票」，當選後還在建中班刊寫文章「桃園縣長之評析」，從許信良提名的委屈到最後中壢事件、作票都寫出來，還被叫去訓導處說要記大過，還好自己「抬槓」功力不錯，最後沒事，「否則我被記大過，可能當過民進黨主席都可能」。

朱立倫指出，因為許信良的參選，改變台灣民主，也讓他們這一代年輕人相信一句話，「民主才是台灣最重要的根、資產」，也許意識形態不同，但共同信念不分政黨，應該以民主為最重要信念，這也是他非常堅定的信念，謝謝許信良給他最大啟發。他還提到，自己前一棒是呂秀蓮，也沒分藍綠，台灣民主能走到今天，為台灣好、民眾好才是最重要的事。

許信良笑回，「國民黨要找總統沒有比他更好的人選」，朱立倫貢獻那麼大，希望有一天他能實現夢，「我是沒有機會實現，朱主席夢不要放棄」。

吳志揚致詞時則笑說，還好當過縣長，才有機會拿麥克風。他並提到，「我們也會疼惜民進黨人才，在桃園非常幸福」，希望把桃園精神推到全台灣、兩岸、全世界。全天下已經夠亂了，台灣經濟不可能沒有對岸，怎樣讓對岸經濟體制跟台灣有創意的結合起來，確保經濟不會停滯、繼續發展，「台灣使命在哪？我們要幫助大陸民主化」，因為台灣有華人走進民主政治的寶貴經驗，這個經驗是我們保障，「我們幫他們」。

▲▼許信良「桃園中壢事件48週年紀念暨新書《天命》發表會」，前國民黨主席吳伯雄、朱立倫，以及前桃園市長吳志揚出席。（圖／記者湯興漢攝）

11/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

許信良喊話兩大黨：台灣需要真正的大聯合政府　可解決任何問題

許信良喊話兩大黨：台灣需要真正的大聯合政府　可解決任何問題

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午舉辦高峰會談。與此同時，前民進黨主席、前桃園縣長許信良正舉辦新書發表會，並邀來不同政黨的政治人物出席。曾主張組聯合政府的他說，不曉得藍白會談內容，無法評論，但他認為，兩大黨聯合起來可以解決任何問題，不必擔心內部政治有任何掣肘，台灣也需要一次真正的大聯合政府。

許信良新書發表藍綠大咖都來了！　鄭文燦缺席理由曝

許信良新書發表藍綠大咖都來了！　鄭文燦缺席理由曝

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

被點名選桃園！王世堅指「他會勝利」　蔡其昌無奈極了

被點名選桃園！王世堅指「他會勝利」　蔡其昌無奈極了

桃園殺妻男是傳教士　自首畫面曝光

桃園殺妻男是傳教士　自首畫面曝光

關鍵字：

許信良朱立倫吳伯雄大罷免桃園

讀者迴響

