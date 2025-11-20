　
生活 生活焦點

口味變了？麥當勞奶昔「以前是什麼味道」　一票答案有共識

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

▲還記得奶昔是什麼味道嗎？（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／曾筠淇報導

麥當勞奶昔回歸！許多人昨天就衝麥當勞要回味一番。就有一名網友發文表示，回想以前麥當勞奶昔的味道，好像和昨天回歸的「新版」不太一樣，麥當勞有改過製作方式嗎？以前的奶昔是什麼味道？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「以前麥當勞奶昔是什麼味道」為標題發文表示，他的印象中，以前的奶昔很濃稠，喝起來有非常細的碎冰口感，和蛋捲冰淇淋融化後的感覺完全不同。然而，他昨天嘗試了「回歸後的奶昔」，卻覺得和以前的口感不一樣，是麥當勞有改過製作方式嗎？大家記得以前奶昔是什麼味道嗎？

貼文曝光後，許多網友都覺得奶昔很甜，「奶昔哪來的碎冰塊，不就超級甜的融化冰淇淋」、「印象中濃稠黏黏又死甜」、「我印象沒碎冰，就和超甜霜淇淋味道類似」、「甜，非常死甜」、「我印象中只喝過3次奶昔吧，差不多都是那種口感+甜味」。還有網友說，「綿綿的奶味，比冰淇淋融化更冰」。

至於到底有沒有碎冰，「印象中有碎冰口感+1」、「我也記得有一點碎冰感，是沒有到飲料店沙冰的狀況，但還是有些微的」、「有綿密細細冰砂感+1，絕對不是半融化冰淇淋」、「細冰沙口感，超級好喝」、「碎冰是吃到盜版嗎」、「哪有碎冰」。網友們的印象則不太一樣。

11/18 全台詐欺最新數據

麥當勞奶昔回歸！營養師：蛋白質含量超乎預期

麥當勞奶昔回歸！營養師：蛋白質含量超乎預期

麥當勞奶昔回歸，濃郁經典的滋味讓人想一口接一口，享用之前不妨了解一下奶昔的熱量與營養成分，奶昔和蛋捲冰淇淋到底又差在哪？聽聽營養師程涵宇怎麼說。

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！內行人點破關鍵

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！內行人點破關鍵

見國中生買炸銀絲卷！網暴動了：極致美味

見國中生買炸銀絲卷！網暴動了：極致美味

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

