口味變了？麥當勞奶昔「以前是什麼味道」　一票答案有共識

▲還記得奶昔是什麼味道嗎？（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／曾筠淇報導

麥當勞奶昔回歸！許多人昨天就衝麥當勞要回味一番。就有一名網友發文表示，回想以前麥當勞奶昔的味道，好像和昨天回歸的「新版」不太一樣，麥當勞有改過製作方式嗎？以前的奶昔是什麼味道？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「以前麥當勞奶昔是什麼味道」為標題發文表示，他的印象中，以前的奶昔很濃稠，喝起來有非常細的碎冰口感，和蛋捲冰淇淋融化後的感覺完全不同。然而，他昨天嘗試了「回歸後的奶昔」，卻覺得和以前的口感不一樣，是麥當勞有改過製作方式嗎？大家記得以前奶昔是什麼味道嗎？

貼文曝光後，許多網友都覺得奶昔很甜，「奶昔哪來的碎冰塊，不就超級甜的融化冰淇淋」、「印象中濃稠黏黏又死甜」、「我印象沒碎冰，就和超甜霜淇淋味道類似」、「甜，非常死甜」、「我印象中只喝過3次奶昔吧，差不多都是那種口感+甜味」。還有網友說，「綿綿的奶味，比冰淇淋融化更冰」。

至於到底有沒有碎冰，「印象中有碎冰口感+1」、「我也記得有一點碎冰感，是沒有到飲料店沙冰的狀況，但還是有些微的」、「有綿密細細冰砂感+1，絕對不是半融化冰淇淋」、「細冰沙口感，超級好喝」、「碎冰是吃到盜版嗎」、「哪有碎冰」。網友們的印象則不太一樣。