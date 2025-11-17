　
見國中生買炸銀絲卷！他驚呼「油量超恐怖」　網反駁：是極致美味

許多台灣人的宵夜首選是炸物。（示意圖／photoAC）

▲不少民眾吃宵夜，會選擇簡單又方便的炸物。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

台灣宵夜選擇豐富多樣，不少人會選擇鹹酥雞、泡麵、串燒等等來解饞。就有一名網友觀察，兩名國中生在炸物攤點了炸銀絲卷，質疑油量太高、不健康，讓他不禁直呼「不怕變熱量炸彈嗎」，引發討論。

該名網友在PTT以「點炸銀絲卷的都是什麼神人？」為題發文，表示自己遇到2個國中生在買炸物，發現對方都點了炸銀絲卷，「我看了一下油量，哇哇哇這麼恐怖，點炸銀絲卷的都是什麼神人？」

貼文曝光後，不少鄉民在底下留言表示，銀絲捲炸完真的超好吃，根本寶藏單品，「好吃」、「國中時第一次吃到真的驚為天人」、「國中不吃怎麼有力氣搞點中二的事」、「銀絲卷就是讓你找個名目來吃煉乳的煉乳放置器」、「濃縮再濃縮的極致美味 ，你懂個X」、「炸得好吃的可遇不可求」、「還要加上煉乳跟花生粉」、「炸銀絲卷加煉乳=邪魔外道，那個油都是肉的精華風味，當然就是加一些胡椒鹽才是正確作法」。

也有人說到，「澱粉跟糖都很容易造成肥胖，裹油更熱量炸彈」、「跟直接喝油沒兩樣」、「油鍋內的綜合口味」、「爛油、高油、高澱粉，好像沒一樣好」、「銀絲卷就是吸油炸彈啊」、「國中時期沒有天天吃的話，那點熱量根本不放眼裡」、「國高中亂吃都健康」、「又不是天天吃，半年吃一次怕X喔」。

