　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！網曝關鍵：法規嚴格難開發

墾丁海灘。（示意圖／photoAC）

▲墾丁過去曾是台灣人國旅十大勝地之一。圖為墾丁海灘。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

台灣國內旅遊近年常被人批評太貴、不好玩！就有一名男子近日到墾丁參加婚禮，認為當地先天條件很不錯，觀光資源卻很少，沒有國際villa、渡假村、購物商場，墾丁大街、沙灘也不太吸引人，讓他無奈直呼「太可惜了」、「持續沒落卻不想著怎麼改變」。

這名網友在PTT以「終於知道墾丁難玩在哪裡了」為題發文，表示週末他到墾丁參加婚禮，早上6點多從台北搭高鐵到高雄左營，再租車開到目的地，抵達時間已經是11點半左右，「同樣的時間我早就在沖繩或福岡爽玩了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，墾丁的先天條件其實很不錯，觀光資源卻很少，幾乎沒有像峇里島那樣的villa或渡假村，只有20年不變的老字號飯店，或是一些沒服務、蓋得也不漂亮的民宿。

原PO指出，墾丁天氣酷熱，卻沒有可以吹冷氣的購物商場，且墾丁大街也不如台灣其他夜市，公共沙灘更是被民間業者卡位，也沒有幾間網美景觀餐廳或咖啡廳，「墾丁唯一的優勢只剩下語言相通」、「其實我沒有反對國旅，但就覺得太可惜了，墾丁明明有很棒的先天資源，卻被短視近利的商人還有沒有遠見的政府搞成這樣，持續沒落卻不想著怎麼改變」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「你終於知道了」、「如果來一家設備好的 大幅提高水上設施的硬體 但會變貴 有搞頭嗎」、「給外國渡假村BOT，又會有白X說圖利財團」、「不下水的話，真的不知道去那裡幹嘛」、「墾丁好也就那片海，誰要去那當盤子消費」、「那個大街也超失望的，我家巷口夜市更好吃」、「會發現玩3天花了幾萬，跟我家巷口夜市差不多，還不如出國」、「擺爛就有錢來了，哪會想什麼進步」、

也有人說到，「台灣哪個景點不是這樣，政府只會補助」、「沒有一個統籌單位好好規劃嗎」、「沖繩有mall跟美國國際街，墾丁有啥」、「墾丁就沙灘特別，結果全給私人圍地種傘」、「不是只墾丁，全台灣都這樣，九份也是」、「去墾丁的路上一堆區間測速跟科技執法」、「墾丁其實不差，問題是國旅住宿太貴」、「颱風太多了根本不適合villa，購物中心還可以，主要還是吃的貴，排隊的店就那樣」、「從停車到去沙灘的路線沒想過要規劃一下，讓人感覺就是個荒野，結果沒想到到了沙灘有人還要跟你收費」。

還有人指出，「墾丁是國家公園，各種法規嚴格很多」、「國家公園，要開發應該很難」、「原來國家公園裡面可以蓋購物中心欸」、「跟日月潭阿里山之類的觀光業者差很多，公務員嚴格依法辦理的話甚麼都不行」、「講國家公園的話，業者就不要哭沒人觀光，硬體就是輸別人，難道要用情勒逼國人去玩嗎」、「台灣人現在不管開發什麼都要環評、給地方回饋，然後藍綠政治博弈，成本越疊越高，內捲惡性循環，誰開發誰倒楣」、「可以讓國家公園好好做生態保育嗎？本來就不應該發展觀光發展成這樣的好嗎」。

延伸閱讀
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」　靠訪客接濟與雨水生存
生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排　理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」
林安可加盟西武倒數　薪資＋入札金總額估約400萬美元
來自台灣！性感網美高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費
73歲翁暴衝1死8傷　多次違規曾害死人
快訊／毒蛋流向名單　35家早餐店、餐廳公布
獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　吹哨者傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點亮餐桌上的永續健康！佳格攜手博幼培訓在地種子教師　深化偏鄉兒少營養教育

50年老店「龍忠蛋行」今開門　老闆親回：想換蛋、退錢都接受

快訊／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅+4.8星鴨肉羹全中了

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！網曝關鍵：法規嚴格難開發

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」　網一看炸鍋：3/4騎士違規

流量密碼！精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

丹丹漢堡「高雄1分店」11月底結束營業！在地人不捨：沒辦法接受

快訊／丹丹漢堡高雄大社店「11月底熄燈」！業者發公告確定了

必勝客再貼文「章魚燒珍重再見」　達美樂秒回應：外帶5折優惠

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

點亮餐桌上的永續健康！佳格攜手博幼培訓在地種子教師　深化偏鄉兒少營養教育

50年老店「龍忠蛋行」今開門　老闆親回：想換蛋、退錢都接受

快訊／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅+4.8星鴨肉羹全中了

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！網曝關鍵：法規嚴格難開發

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」　網一看炸鍋：3/4騎士違規

流量密碼！精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

丹丹漢堡「高雄1分店」11月底結束營業！在地人不捨：沒辦法接受

快訊／丹丹漢堡高雄大社店「11月底熄燈」！業者發公告確定了

必勝客再貼文「章魚燒珍重再見」　達美樂秒回應：外帶5折優惠

台南機車行遭「機車衝撞」！大門受損柴犬濺血　警拘1嫌到案

普發萬元宏匯廣場滿3千送200　統一時代百貨滿額送6800

肚臍橙採收季登場　成功分局啟動護果勤務守護農民心血

「4年前病逝」竟現蹤西班牙！厄瓜多大毒梟詐死　狼狽落網畫面曝光

快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中

被李玉璽狠虧「身高不高」！　黃號當眾直球反擊8字

上千員工嗨翻東港安泰家庭日　美食、魔術、抽獎掀溫馨嘉年華

獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」

法國狀元快攻暴扣「驚悚重摔」　老鷹末節狂飆47分逆轉太陽

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

生活熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

更多熱門

相關新聞

待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」網炸鍋

待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」網炸鍋

台灣因機車密度高被稱為「機車王國」，台北橋「機車瀑布」更曾入選《國家地理雜誌》年度攝影比賽10大精選作品之一。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」就分享指出，他發現台北「待轉區」上的機車已經不單純是在排隊，根本像是「牆壁」、「柵欄」一樣，讓他不禁直呼「超佩服摩托車上班的台北人」。

見國中生買炸銀絲卷！網暴動了：極致美味

見國中生買炸銀絲卷！網暴動了：極致美味

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

驚喜！北捷月台等車傳來SJ經典曲

驚喜！北捷月台等車傳來SJ經典曲

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

關鍵字：

PTT墾丁周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面