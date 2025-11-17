台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！網曝關鍵：法規嚴格難開發

▲墾丁過去曾是台灣人國旅十大勝地之一。圖為墾丁海灘。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

台灣國內旅遊近年常被人批評太貴、不好玩！就有一名男子近日到墾丁參加婚禮，認為當地先天條件很不錯，觀光資源卻很少，沒有國際villa、渡假村、購物商場，墾丁大街、沙灘也不太吸引人，讓他無奈直呼「太可惜了」、「持續沒落卻不想著怎麼改變」。

這名網友在PTT以「終於知道墾丁難玩在哪裡了」為題發文，表示週末他到墾丁參加婚禮，早上6點多從台北搭高鐵到高雄左營，再租車開到目的地，抵達時間已經是11點半左右，「同樣的時間我早就在沖繩或福岡爽玩了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，墾丁的先天條件其實很不錯，觀光資源卻很少，幾乎沒有像峇里島那樣的villa或渡假村，只有20年不變的老字號飯店，或是一些沒服務、蓋得也不漂亮的民宿。

原PO指出，墾丁天氣酷熱，卻沒有可以吹冷氣的購物商場，且墾丁大街也不如台灣其他夜市，公共沙灘更是被民間業者卡位，也沒有幾間網美景觀餐廳或咖啡廳，「墾丁唯一的優勢只剩下語言相通」、「其實我沒有反對國旅，但就覺得太可惜了，墾丁明明有很棒的先天資源，卻被短視近利的商人還有沒有遠見的政府搞成這樣，持續沒落卻不想著怎麼改變」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「你終於知道了」、「如果來一家設備好的 大幅提高水上設施的硬體 但會變貴 有搞頭嗎」、「給外國渡假村BOT，又會有白X說圖利財團」、「不下水的話，真的不知道去那裡幹嘛」、「墾丁好也就那片海，誰要去那當盤子消費」、「那個大街也超失望的，我家巷口夜市更好吃」、「會發現玩3天花了幾萬，跟我家巷口夜市差不多，還不如出國」、「擺爛就有錢來了，哪會想什麼進步」、

也有人說到，「台灣哪個景點不是這樣，政府只會補助」、「沒有一個統籌單位好好規劃嗎」、「沖繩有mall跟美國國際街，墾丁有啥」、「墾丁就沙灘特別，結果全給私人圍地種傘」、「不是只墾丁，全台灣都這樣，九份也是」、「去墾丁的路上一堆區間測速跟科技執法」、「墾丁其實不差，問題是國旅住宿太貴」、「颱風太多了根本不適合villa，購物中心還可以，主要還是吃的貴，排隊的店就那樣」、「從停車到去沙灘的路線沒想過要規劃一下，讓人感覺就是個荒野，結果沒想到到了沙灘有人還要跟你收費」。

還有人指出，「墾丁是國家公園，各種法規嚴格很多」、「國家公園，要開發應該很難」、「原來國家公園裡面可以蓋購物中心欸」、「跟日月潭阿里山之類的觀光業者差很多，公務員嚴格依法辦理的話甚麼都不行」、「講國家公園的話，業者就不要哭沒人觀光，硬體就是輸別人，難道要用情勒逼國人去玩嗎」、「台灣人現在不管開發什麼都要環評、給地方回饋，然後藍綠政治博弈，成本越疊越高，內捲惡性循環，誰開發誰倒楣」、「可以讓國家公園好好做生態保育嗎？本來就不應該發展觀光發展成這樣的好嗎」。

延伸閱讀

▸ 男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存

▸ 生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了

▸ 原始連結