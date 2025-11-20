宋濤：為台獨分裂勢力為虎作倀者　「下場注定可悲」

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／成都報導

第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」今（20）日在四川成都開幕，對於近年大陸強化「打獨」作為，國台辦主任宋濤致辭稱，為台獨分裂勢力為虎作倀、助紂為虐者，「下場注定可悲」。但他也強調，大陸將繼續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策。

該活動由國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體共同舉辦。新華社稱，與會嘉賓將圍繞「台胞抗日鬥爭與台灣光復」、「光復史實與台灣地位」、「復興前景與國家認同」進行交流研討。

國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、中華統一促進黨總裁張安樂等台灣人士出席在金牛賓館舉行的開幕式，大陸方面則有宋濤、國台辦副主任吳璽，以及四川省委書記王曉暉等。據官方消息，共200餘人參加研討活動。

大陸全國政協主席王滬寧向活動致賀信，並由宋濤進行宣讀。王滬寧於賀信中表示，大陸將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，促進兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，促進兩岸同胞心靈契合。

宋濤接著發表致辭，並提出4點看法。第一，在銘記歷史中堅定統一自信。他表示，當年面對外來的侵略，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。「兩岸同胞要共同銘記抗戰歷史，弘揚偉大抗戰精神，堅定統一信念和必勝信心，為實現祖國完全統一矢志奮鬥。」

▲第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」在四川成都開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

第二，在捍衛成果中守護共同的家園。宋濤指出，任何企圖歪曲抗戰歷史，否定勝利成果，破壞家園安寧的行徑，都是對革命先烈的嚴重褻瀆，是對國家和民族的無恥背叛，兩岸中國人絕不答應。

他批評，民進黨上台後罔顧歷史事實，背離同胞意願，頑固堅持台獨立場，惡意煽動兩岸對抗，倚外謀獨、倚武謀獨，破壞台海和平，損害了同胞福祉，嚴重挑釁一個中國原則。

「近年來，我們重拳打擊台獨分裂，依法懲治台獨的打手幫凶，用實際行動宣誓，危害國家主權安全發展利益者必遭法律的嚴懲」，宋濤說，「為台獨分裂勢力為虎作倀、助紂為虐者，下場注定可悲」。

宋濤強調，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。「日本及其當政者沒有資格在台灣問題上說三道四，我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。」

第三，在融合發展中增進同胞福祉。宋濤指出，大陸將繼續尊重關愛造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，努力為台胞台企融入新發展格局，實現高質量發展提供更多的保障，為台灣青年成長成才，實現夢想創造更好的條件。

第四，在攜手共進中共創復興偉業。宋濤表示，中華民族偉大復興是全體中華兒女的共同願望，寄托著兩岸同胞對美好生活的向往和對美好未來的憧憬，需要兩岸同胞同心共創繼續奮鬥，也終將在兩岸同胞的接力奮鬥中實現。

▼國台辦副主任吳璽出席活動。（圖／記者陳冠宇攝）