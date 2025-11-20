　
別再被網美收納盒騙了！專家教你「不踩雷的收納用品選法」超實用

▲▼生活,收納,用品,整理,物品。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本整理收納顧問指出，挑選收納用品前務必先完成「物品篩選」，再依物品特性決定收納方式，才能真正打造好拿、好放、好維持的整潔空間。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

社群平台上總能看到各種美觀又實用的收納工具，外型好看、拍照又加分，讓人忍不住手滑帶回家。然而不少人買回家後才發現「尺寸不合」「放起來反而更凌亂」「完全不好用」，踩雷經驗不在少數。日本網站《TRILL》整理收納顧問Fujinao的建議，分享如何挑選「不失敗的收納用品」，讓整理真的變得更輕鬆。

1、先整理再買收納用品！順序錯了必踩雷

許多人一想到整理，就立刻衝去買收納盒、收納籃，但這其實是最容易失敗的做法。正確的第一步應該是先把家中物品全部檢視一遍，確定哪些「要留」、哪些「可以丟」，先讓物品的數量減少、定位更清楚，才知道真正需要的收納工具為何。

Fujinao形容：「在還沒整理前買收納用品，就像不知道有多少片拼圖，就先買相框。」這也是為什麼許多人最後不是把不必要的東西硬塞進盒子，就是整理完後發現「根本沒東西需要放」，導致收納盒閒置。

收納的本質，是在「篩選後剩下的物品中」思考如何放得順手、好拿、好維持。因此順序一定要是：先斷捨離，之後再挑選適合的收納工具，失敗率才能降到最低。

2、根據「物品特性」決定收納方式，才能真正好用

每一種物品都有不同的「取用頻率」與「使用特性」，因此收納方式也會有所不同。Fujinao強調，只要掌握幾種基本收納模式，選擇起來就會更簡單。

首先是「置放式收納」，也就是直接放在層架上或堆疊的方式，適合數量不多的物品。再來是「懸掛式收納」，運用掛鉤或衣架，把包包、外套、鑰匙等常用物品吊起來，省時又直覺。

▲▼生活,收納,用品,整理,物品。（圖／取自免費圖庫pexels）

「盒裝式收納」則是把同類物放進籃子或盒子裡，加上標籤後更容易管理。而「抽屜式收納」透過托盤或抽屜盒，讓深處的物品更容易看見。「檔案式收納」最適合書籍、文件、說明書等需要分類保存的東西。

▲▼生活,收納,用品,整理,物品。（圖／取自免費圖庫pexels）

觀察物品本身的特性，選擇最容易「一眼看到、伸手就拿到」的方式，就是最理想的收納模式。

3、挑選收納用品的關鍵：能通用、可長用、耐看且不佔空間

在選購收納工具時，Fujinao提出兩大關鍵：「放哪都能用」「可以用很久」。她建議盡量挑選方形的盒子，因為不會造成死角，也方便堆疊、移動，在需要調整收納位置時更具彈性。

▲▼生活,收納,用品,整理,物品。（圖／取自免費圖庫pexels）

尺寸方面，避免買過深、過長的盒子，因為深度太多反而容易造成「看不到」「拿不到」的黑洞。挑選能「一眼看到」「手伸進去就拿得到」「一個動作就能取物」的尺寸，才是真正提升效率。

顏色也很重要。將收納工具統一白色、灰色或大地色系，可以大幅降低視覺噪音，讓空間看起來乾淨舒服，也更能維持整齊狀態。此外，選擇無印良品、IKEA等有固定尺寸規格的品牌，也能避免日後補貨找不到同款的情況，一次買對就能用很多年。

Fujinao強調：「收納用品不是拿來藏雜物，而是為了讓『留下的物品』更好用。」只要掌握正確的整理順序和挑選原則，打掃不只變簡單，也會變得更有成就感。

才領到普發1萬！他怒「國旅先噴1800元」：今年不去了 　全
列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量
快訊／下雪了！　玉山飄雪畫面曝
頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她　大媽是「太太組」冠軍
月收112萬！女總監出遊骨折　獲國賠362萬

