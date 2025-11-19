　
生活

越滑手機越覺得自己不好？專家：社群正把你推入「比較陷阱」中

▲▼生活,手機,社群,比較,競爭,心情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲太常滑社群容易讓人在無意間陷入「比較＝競爭」的心理機制，只要適度遠離社群並改換資訊來源，便能重新找回生活的平靜與踏實。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

滑社群原本是一件放鬆的事，但看到朋友「越過越好」的貼文時，卻可能讓人心裡一陣空虛。日本網站《Trill》日前刊出一篇引發共鳴的讀者提問，一名44歲女性表示，每次看到多年好友在社群上分享奢華旅行、美食、高級餐廳約會及恩愛夫妻照時，總忍不住心裡發酸，覺得自己「好像哪裡輸了」；專家也點破，這份「莫名的不爽」其實與無意間的比較心態、競爭心態有關。

網站中來自千葉縣的Ayumi（44 歲）分享，她和好友認識多年，感情一直很好，但近來每每看到對方的貼文，心情就變得複雜。朋友的社群頁面上總是曬出亮麗的旅行打卡、高級餐廳的精緻餐點，以及與老公甜蜜出遊的合照，整個畫面都是「幸福人生」的象徵。然而，回到自己的日常，Ayumi只是做著兼職工作，婚姻也進入倦怠期，生活平淡無奇，每當她滑過那些閃亮亮的貼文，就會忍不住想：「我現在到底在做什麼？」心裡瞬間變得灰暗。

▲▼生活,手機,社群,比較,競爭,心情。（圖／取自免費圖庫pexels）

Ayumi清楚知道自己可能帶著一點嫉妒，但更困惑的是：「明明每次看到都覺得不舒服，為什麼還是忍不住按開？」她坦言，自己並不想放棄社群媒體，但每一次使用都像是在為情緒添柴火，讓空虛感越燒越旺。

專家點破：你不只是「比較」，你是在被迫參加一場無聲的競賽

回覆者指出，Ayumi會感到受傷，是因為她與好友「本來從同一個起跑點出發」。當兩個從青年時期就一起並肩的人，其中一個的人生看起來閃閃發光，而另一個卻似乎停在原地時，心裡自然會不平衡。

專家進一步說明，Ayumi的痛苦來源，並不是因為朋友過得太好，而是因為她在滑社群的同時，已經無意識地被拉進一場「比較＝競爭」的賽局。Instagram這類平台上，人人都習慣分享最亮麗、最值得炫耀的時刻，彷彿每個人都活在永遠幸福完美的光景裡。當我們看到別人的人生如此耀眼時，大腦會自動把這些畫面與自己的生活放在天秤兩端，開始衡量「誰比較幸福」或「誰比較成功」，不自覺就進入競爭狀態。

然而，有些人能靠競爭得到動力，有些人則會被比較消耗殆盡，而Ayumi顯然不屬於前者。專家也分享自己的經驗，回想起大學入學考試時，只要想到「我考上就代表有人落榜」，心裡就會湧起一股莫名的不舒服，這種感覺說明的不是能力，而是不擅長競爭的性格。

解方不是勉強自己忍耐，而是停止留在「讓你不快樂的地方」

專家建議Ayumi，既然已經明白社群會讓自己受傷，那就試著與它保持距離。他表示，Ayumi現在已經理解為什麼自己會感到空虛，而這份空虛正是因為不斷被迫參與一場自己不適合的競爭。因此，最直接的做法，就是降低使用頻率，甚至暫時停止使用。之所以會「明明覺得痛苦卻還是打開」，只是因為形成習慣，但習慣是可以被重新替換的。

專家也分享自己的轉變。他曾經也沉迷於Instagram，不停滑、不停比較，情緒越來越低落。然而當他決定把滑手機的時間改成閱讀雜誌訂閱後，生活反而變得更豐富。相較於社群媒體的光鮮亮麗、片段化的碎片資訊，雜誌提供的是編輯整理過、具深度、可信賴的內容，能讓人放下比較，更能帶來滋養。

用新的資訊填滿生活，才能真正走出空虛感

他建議Ayumi，可以將過去習慣按開社群的時刻，改成閱讀雜誌或文章。手機打開的還是同一支，但載入的內容不同，長久以來就能自然地養成「吸收好資訊」的新習慣。這類內容不會迫使你比較，也不會讓你心裡變得灰暗，反而能提升自己的視野，讓心情慢慢回到穩定。

專家最後總結，希望Ayumi能理解「比較本身就是競爭」，而不是每個人都適合一直待在競爭場裡。若能放下社群，把注意力轉向真正讓自己豐盛的事物，就能一步一步找回屬於自己的充實與平靜。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

越滑手機越覺得自己不好？專家：社群正把你推入「比較陷阱」中

越滑手機越覺得自己不好？專家：社群正把你推入「比較陷阱」中

