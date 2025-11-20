週六小雪！「4生肖」恐小病不斷　命理師揭開運養生祕方

▲星期六（11月22日）將迎來二十四節氣中的「小雪」。（示意圖／pexels）

星期六（11月22日）將迎來二十四節氣中的「小雪」，命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，小雪時節飲食應選擇滋陰潛陽及溫補性食材，注意防寒，早睡早起，避免長時間待在室內；生肖屬鼠、蛇、猴、狗者需注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物。

生肖鼠、蛇、猴、狗需注意健康

小雪象徵氣溫持續下降、降水逐漸由雨轉雪，但因地面尚未完全寒透，雪量仍不大，古籍《群芳譜》亦有「地寒未甚而雪未大也」的記載。

楊登嵙提醒，進入小雪後的半個月內，生肖屬鼠、蛇、猴、狗者需注意健康，容易出現反覆小病、疲倦、失眠與神經緊張等症狀。他建議避免食用濕熱、油膩及油炸類食物，以減輕身體負擔，同時多留時間休息，可降低不適發生。

食、衣、住、行、育、樂開運養生禁忌

在飲食方面，他指出，小雪時節宜遵循「秋冬養陰」、「無擾乎陽」的原則，選擇滋陰潛陽及溫補性食材，如百合、蓮子、芡實、淮山、栗子、木耳等。辛辣、生發性的食物應減少，而富含維生素C的酸性食物如蘋果、橘子，有助軟化血管、提升免疫力，還可以美容養顏。

衣著方面，楊登嵙強調保暖不可忽略，尤其中醫認為頭部是所有陽經匯聚的地，不可受風寒，建議外出戴帽、注意防寒，保護陽氣，以避免心腦血管受影響造成血壓波動等。房間溫度太高而濕度過低，也會引起身體不適；避免緊閉門窗，室內二氧化碳累積，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長。

作息上建議順應節氣「養藏」陽氣，盡早就寢，避免過早起床；有晨練習慣者，可改在日出後或午後運動。冬季也應多曬太陽，助發人體的陽氣；適度戶外活動，可以提升免疫力、改善身體循環。

他補充，隨著日照時間變短，人們容易感到情緒低落，建議多參加戶外運動、聽音樂與多曬太陽調整心情，避免長時間宅在室內，以較好的身心狀態迎接冬季。

