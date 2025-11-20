　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週六小雪！「4生肖」恐小病不斷　命理師揭開運養生祕方

星期六（11月22日）將迎來二十四節氣中的「小雪」。（翻攝自pexels）

▲星期六（11月22日）將迎來二十四節氣中的「小雪」。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

星期六（11月22日）將迎來二十四節氣中的「小雪」，命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，小雪時節飲食應選擇滋陰潛陽及溫補性食材，注意防寒，早睡早起，避免長時間待在室內；生肖屬鼠、蛇、猴、狗者需注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物。

生肖鼠、蛇、猴、狗需注意健康

[廣告]請繼續往下閱讀...

小雪象徵氣溫持續下降、降水逐漸由雨轉雪，但因地面尚未完全寒透，雪量仍不大，古籍《群芳譜》亦有「地寒未甚而雪未大也」的記載。

楊登嵙提醒，進入小雪後的半個月內，生肖屬鼠、蛇、猴、狗者需注意健康，容易出現反覆小病、疲倦、失眠與神經緊張等症狀。他建議避免食用濕熱、油膩及油炸類食物，以減輕身體負擔，同時多留時間休息，可降低不適發生。

食、衣、住、行、育、樂開運養生禁忌

在飲食方面，他指出，小雪時節宜遵循「秋冬養陰」、「無擾乎陽」的原則，選擇滋陰潛陽及溫補性食材，如百合、蓮子、芡實、淮山、栗子、木耳等。辛辣、生發性的食物應減少，而富含維生素C的酸性食物如蘋果、橘子，有助軟化血管、提升免疫力，還可以美容養顏。

衣著方面，楊登嵙強調保暖不可忽略，尤其中醫認為頭部是所有陽經匯聚的地，不可受風寒，建議外出戴帽、注意防寒，保護陽氣，以避免心腦血管受影響造成血壓波動等。房間溫度太高而濕度過低，也會引起身體不適；避免緊閉門窗，室內二氧化碳累積，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長。

作息上建議順應節氣「養藏」陽氣，盡早就寢，避免過早起床；有晨練習慣者，可改在日出後或午後運動。冬季也應多曬太陽，助發人體的陽氣；適度戶外活動，可以提升免疫力、改善身體循環。

他補充，隨著日照時間變短，人們容易感到情緒低落，建議多參加戶外運動、聽音樂與多曬太陽調整心情，避免長時間宅在室內，以較好的身心狀態迎接冬季。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


更多鏡週刊報導
網紅形象崩塌？橙子姐姐被捕照曝光　與社群美照差太大引暴動
川普簽了！　淫魔艾普斯坦檔案「30天內強制公開」
冷到醒！清晨15度起跳　週末轉晴下週再迎濕冷東北季風

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3元老背刺！　「創始會員」出聲開轟館長噁心
政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002
快訊／高雄某大樓墜樓！　20多歲女子墜中庭明顯死亡
粿粿家寧被SWAG鎖定！　6名人破尺度…她上演「火車便當」
大苑子搶註冊「石虎柳丁」　農場女兒怒：為何這樣欺負農民
吳怡萱生了！曬女兒照　柯文哲獻上祝福
美媒爆道奇鎖定「台灣頂尖投手」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比外表更重要！日本票選「越相處越想結婚的女性」3大魅力

3元老背刺！健身房「創始會員」轟館長噁：每天有霸凌還說不知

週六小雪！「4生肖」恐小病不斷　命理師揭開運養生祕方

推薦去日本玩！他喊有流感+熊害「要有良知吧」　林氏璧用數據回應

抖音恐讓青少年「厭世、自殘」　教育部：校園禁不了

吳怡萱生了！曬女兒照「藏著我和隊友的影子」　柯文哲獻上祝福

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

小時候冬天「阿嬤往他臉上抹1物」超暖　全場回憶殺：一輩子的味道

有感日本「不跪人民幣」！她嘆國旅慘況：台灣沒這種決心覺悟

2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

比外表更重要！日本票選「越相處越想結婚的女性」3大魅力

3元老背刺！健身房「創始會員」轟館長噁：每天有霸凌還說不知

週六小雪！「4生肖」恐小病不斷　命理師揭開運養生祕方

推薦去日本玩！他喊有流感+熊害「要有良知吧」　林氏璧用數據回應

抖音恐讓青少年「厭世、自殘」　教育部：校園禁不了

吳怡萱生了！曬女兒照「藏著我和隊友的影子」　柯文哲獻上祝福

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

小時候冬天「阿嬤往他臉上抹1物」超暖　全場回憶殺：一輩子的味道

有感日本「不跪人民幣」！她嘆國旅慘況：台灣沒這種決心覺悟

2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

生活熱門新聞

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

發濺血圖卡被起訴　工程師復出開酸民進黨

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

網友3原因很久沒逛好市多　會員揭最大優勢

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

明再探12℃　下波變天時間曝

今晨又冷一波　回暖時間點曝

黃小潔初音主機參賽炎上　當場下跪耍賴黑歷史曝

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

更多熱門

相關新聞

網紅變成包租婆！　租今收入超過100萬

網紅變成包租婆！　租今收入超過100萬

以言詞犀利、敢說敢嗆被人熟知的網紅陳沂，談起理財卻非常冷靜、沉穩，「我的理財真的很無聊，就是要穩定、保守，我算是個怕麻煩的極簡派。」這樣的她，不追逐高報酬、不迷信槓桿，只想穩穩守住自己賺來的財富。前幾年她在日本陸續購入2間房，年收租超過台幣百萬元，去年也在南港購屋、脫離無殼蝸牛一族，如今是個名符其實的包租婆。

曾在牆上貼香蕉！他的金馬桶拍出3.77億

曾在牆上貼香蕉！他的金馬桶拍出3.77億

11月下旬幸運　「四大生肖」

11月下旬幸運　「四大生肖」

搶匪持槍打劫！5歲女童「暖送棒棒糖」千萬人動容

搶匪持槍打劫！5歲女童「暖送棒棒糖」千萬人動容

吃橘子懶人新招！網吐槽：直接剝皮犯法嗎

吃橘子懶人新招！網吐槽：直接剝皮犯法嗎

關鍵字：

鏡週刊生肖命理

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面