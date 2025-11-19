　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11月下旬大運來臨！　「四大生肖」能量飆升　天生贏家

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲誰是11月份下旬的幸運生肖！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

11 月下旬的能量流動明顯轉強，幾個生肖將迎來特別亮眼的好運加持，有人在事業上大步前進，有人財富運勢高漲，也有人在人際與感情方面迎來久違的順暢。《搜狐網》運勢專欄點名四個生肖在 11 月下旬會迎來好事連連！

生肖龍：王者氣勢回歸，事業迎來高峰
屬龍的朋友，接下來的這段時間真的是「王者回歸」！你與生俱來的氣場和判斷力，會在工作上被徹底放大，不但能看準趨勢，許多原本只是想想的企劃，也有機會在這段期間實際落地、迎來突破。你會明顯感覺自己狀態拉滿，想法清楚、人脈順暢，身邊甚至會出現幾位關鍵人物，替你牽線搭橋、推你一把。若你正想在事業上做些大動作，這段時間確實非常適合大膽出手，好好把握這股強勢運勢。

生肖馬：行動力全開，財運跟著跑起來
屬馬的你天生腳步快、想法實在，從19日起這股衝勁會完全升級。工作上，你之前拼命加班、默默扛下的責任，終於要被看見了，很可能因為某個亮眼成果，而迎來升遷或更好的機會。同時，你在投資判斷上也會變得特別靈敏，能抓到市場的轉折點、避開不必要的風險，讓錢包變得更有份量。只要記住一句話：財運再好，也要保持冷靜，不要因一時衝動而亂了節奏。

生肖雞：口才發光，人脈和財運一起升溫
最近的屬雞簡直是開外掛，溝通能力變得超突出！不論是談合作、談條件，或只是日常溝通，你說話的方式會自然地讓人信服，也因此替自己創造更多機會。那些曾經卡住的人際問題，也會在這段期間慢慢解開，合作進展順利、關鍵合約有望順利簽下。至於單身的朋友，更是迎來桃花旺季，只要多參與社交場合，那個讓你心動的人，可能就在不遠處。

生肖豬：好運降臨，生活處處有驚喜
屬豬的朋友，近期的你們真的福星高照！你的真誠與善良會吸引來意想不到的好機會，有些看似普通的小發現、小提案，背後可能藏著讓你逆轉人生的契機。而你一直默默耕耘的努力，也開始逐漸開花結果，讓你在工作上更有信心。感情運勢同樣甜蜜加分，無論是曖昧加溫，還是感情越來越穩定，你都能感受到被愛與被支持的力量。保持現在的好心態，好運會一直陪著你走下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷血輾殺女騎士惡駕駛　落網畫面曝光
小三數學「1897－392」最接近多少？答1500被打錯　老
中部建商再倒一家！　驚爆負責人曾是「連鎖壽司」設計師
明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」
籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！　親自發聲揭情況
全球首例！　人類感染H5N5禽流感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白天一個習慣就是你起不來的元凶！專家推「10-3-2-1-0」神級睡眠規律找回晨起好精神

台灣人限定技能！結帳85元「付135找50元」　網共鳴：外國人會打結

韓國買飲料遇到台人　店員妹狂尬笑！他曝「丟臉1幕」全場崩潰

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

11月下旬大運來臨！　「四大生肖」能量飆升　天生贏家

發濺血圖卡被起訴　工程師復出「第一PO」酸：不支持民進黨就羈押

台灣之光！正妹參賽環球小姐狂掃3大獎　裁縫師連夜打造冠軍戰袍

外食族救星！不節食、不用花錢打猛健樂「4招小技巧」讓人愈吃愈瘦

學勞權也能這麼有趣！北市勞動局勞動影音課程　用社群語言說勞動權益

海綿寶寶「在深海裡是什麼顏色？」　一票人都答錯

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

白天一個習慣就是你起不來的元凶！專家推「10-3-2-1-0」神級睡眠規律找回晨起好精神

台灣人限定技能！結帳85元「付135找50元」　網共鳴：外國人會打結

韓國買飲料遇到台人　店員妹狂尬笑！他曝「丟臉1幕」全場崩潰

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

11月下旬大運來臨！　「四大生肖」能量飆升　天生贏家

發濺血圖卡被起訴　工程師復出「第一PO」酸：不支持民進黨就羈押

台灣之光！正妹參賽環球小姐狂掃3大獎　裁縫師連夜打造冠軍戰袍

外食族救星！不節食、不用花錢打猛健樂「4招小技巧」讓人愈吃愈瘦

學勞權也能這麼有趣！北市勞動局勞動影音課程　用社群語言說勞動權益

海綿寶寶「在深海裡是什麼顏色？」　一票人都答錯

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

桃猿林華偉改回熟悉投球動作　聽從川岸強叮嚀、冬盟持續調整手感

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

林襄快閃韓國58hrs訂錯機票！　機場狂奔趕飛機：崩潰至極

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

合點壽司11/23前「買千送千」　新推總料理長套餐600元有找　

耳鼻喉科改名「耳鼻喉頭頸外科」　衛福部：還是可以看感冒

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

生活熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

明再探12℃　下波變天時間曝

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

即／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅也中了

Joeman停播對決系列！新片「當她助理」嗨笑

館長爆「大師兄刷紫變」狂噴百萬　釣出老司機！

抓住機會！　4星座「偏財貴人」來了

更多熱門

相關新聞

11月19日星座運勢／處女想脫單「必須靠朋友」

11月19日星座運勢／處女想脫單「必須靠朋友」

小孟老師每日星座運勢解析，11月19日如下：

好勝心最強星座 Top 3

好勝心最強星座 Top 3

12星座一周運勢11／17-11／23

12星座一周運勢11／17-11／23

11月18日星座運勢／巨蟹繼續努力「只缺臨門一腳」

11月18日星座運勢／巨蟹繼續努力「只缺臨門一腳」

大樂透頭獎衝6.7億「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

大樂透頭獎衝6.7億「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

關鍵字：

生肖運勢財運

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面