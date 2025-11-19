11月下旬大運來臨！　「四大生肖」能量飆升　天生贏家



▲誰是11月份下旬的幸運生肖！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

11 月下旬的能量流動明顯轉強，幾個生肖將迎來特別亮眼的好運加持，有人在事業上大步前進，有人財富運勢高漲，也有人在人際與感情方面迎來久違的順暢。《搜狐網》運勢專欄點名四個生肖在 11 月下旬會迎來好事連連！

生肖龍：王者氣勢回歸，事業迎來高峰

屬龍的朋友，接下來的這段時間真的是「王者回歸」！你與生俱來的氣場和判斷力，會在工作上被徹底放大，不但能看準趨勢，許多原本只是想想的企劃，也有機會在這段期間實際落地、迎來突破。你會明顯感覺自己狀態拉滿，想法清楚、人脈順暢，身邊甚至會出現幾位關鍵人物，替你牽線搭橋、推你一把。若你正想在事業上做些大動作，這段時間確實非常適合大膽出手，好好把握這股強勢運勢。



生肖馬：行動力全開，財運跟著跑起來

屬馬的你天生腳步快、想法實在，從19日起這股衝勁會完全升級。工作上，你之前拼命加班、默默扛下的責任，終於要被看見了，很可能因為某個亮眼成果，而迎來升遷或更好的機會。同時，你在投資判斷上也會變得特別靈敏，能抓到市場的轉折點、避開不必要的風險，讓錢包變得更有份量。只要記住一句話：財運再好，也要保持冷靜，不要因一時衝動而亂了節奏。



生肖雞：口才發光，人脈和財運一起升溫

最近的屬雞簡直是開外掛，溝通能力變得超突出！不論是談合作、談條件，或只是日常溝通，你說話的方式會自然地讓人信服，也因此替自己創造更多機會。那些曾經卡住的人際問題，也會在這段期間慢慢解開，合作進展順利、關鍵合約有望順利簽下。至於單身的朋友，更是迎來桃花旺季，只要多參與社交場合，那個讓你心動的人，可能就在不遠處。



生肖豬：好運降臨，生活處處有驚喜

屬豬的朋友，近期的你們真的福星高照！你的真誠與善良會吸引來意想不到的好機會，有些看似普通的小發現、小提案，背後可能藏著讓你逆轉人生的契機。而你一直默默耕耘的努力，也開始逐漸開花結果，讓你在工作上更有信心。感情運勢同樣甜蜜加分，無論是曖昧加溫，還是感情越來越穩定，你都能感受到被愛與被支持的力量。保持現在的好心態，好運會一直陪著你走下去。