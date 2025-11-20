周末回暖「日夜溫差10度」　下周又有東北季風接力報到

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風預計影響到周六，今天清晨最低溫在馬祖11.8度，中部地區輻射冷卻影響，感受比北部更涼。下周日白天高溫可回到26至30度，但日夜溫差可能來到10度，下周一晚間起另一波東北季風影響，雨區擴大，北部有感降溫。

中央氣象署預報科長林秉煜表示，今天持續受東北季風影響，各地清晨溫度偏低，最低溫在馬祖11.8度，其他地區也只有12至16度。昨天清晨低溫大部分在北台灣，今天前5名則在中部地區，主因新竹至嘉義雲量偏少，受輻射冷卻影響。這波東北季風預估影響到周六，下周日各地明顯回溫，但下周一晚間又有另一波東北季風開始影響，早晚偏涼。

林秉煜指出，今天白天整體溫度都在20至26度，明天清晨低溫18至20度，回升不明顯。下周日白天高溫可回到26至30度，清晨仍只有18至20度，日夜溫差達8至10度。下周一白天略為降溫，但還有26至29度高溫，晚間東北季風影響，北台灣降溫有感，中南部要到周二、周三才會有感，北部白天高溫約22度，中南部26至28度。

未來一周降雨趨勢，他表示，目前基隆北海岸、東北部及東半部雲量較多，有降雨情形，南部也有中層水氣移入，山區有降雨機率。今、明天桃園以北、東半部偶有局部零星雨。周六至下周一白天僅北海岸、東半部有零星雨。下周一晚間雨區擴大，桃園以北、東半部降雨機率增加，且降雨範圍廣。下周二、周三轉乾，僅桃園以北、東半部有零星雨。

另外，林秉煜也說，西部、台東及沿海空曠地區要留意強陣風；下周日綠島、蘭嶼及恆春半島也有長浪機率。