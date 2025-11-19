「今晨11.8度」還要冷到後天　周末回暖留意日夜溫差

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今天清晨低溫下探11.8度，北部地區白天也僅20度，明天清晨低溫也只有15度，預計要到周五白天才會逐漸回溫，但要留意日夜溫差大。下周日是未來一周最溫暖的一天，但下周一又有另一波東北季風報到，氣溫又會下降。

中央氣象署技正謝佩芸指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度。明天清晨涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，北台灣仍只有20度。

謝佩芸表示，這波東北季風影響到周五，周五白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大。周六、周日東北季風減弱，氣溫明顯回升，下周日是未來一周最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，下周一下一波東北季風報到，北台灣氣溫又開始下降。

降雨方面，謝佩芸指出，今天迎風面桃園以北及宜花易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區及宜蘭地區整天都是陰雨，其他地區雲量偏多，降雨不明顯。明、後天仍有中層水氣在台灣上空，天氣與今天類似。

此外，她也說，今天各地沿海有強陣風，北海岸、東半部、恆春、蘭嶼及綠島有長浪發生機率，提醒民眾留意。

