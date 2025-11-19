明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明、後天東北季風略為減弱，白天北部高溫都可回到22度，清晨低溫仍只有15、16度，中南部日夜溫差可達10度。周末冷空氣減弱，水氣減少，下周一又有另一波東北季風增強，溫度下降、降雨機率增加，預計影響到下周五。

中央氣象署預報員賴欣國表示，未來一周天氣變化不大，明、後天東北季風影響，但強度略為減弱，北部、東北部及東半部高溫約22度，中南部25至27度，日夜溫差大，西半部低溫約15至16度，東半部17至18度。基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有降雨，桃園以北、台東及恆春有零星短暫雨，其他地區雲量偏多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴欣國指出，周五中層水氣移入，新竹以南山區有零星降雨。周六、下周日東北季風減弱，明顯回溫，白天各地都有26至30度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，東部、東南部及恆春也有零星雨，其他地區多雲到晴。

他表示，下周一另一波東北季風增強，水氣增多，桃園以北、東半部及恆春有局部降雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，東南部及恆春為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。這波冷空氣預計影響到下周五，但下周二、周三水氣減少，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區及恆春為零星降雨，其他地區多雲到晴。

另外，賴欣國指出，今、明天台南以北、基隆北海岸、恆春及離島有平均風力8級、陣風10級機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）