生活 生活焦點

交通部招商大會釋3339億元商機　北車大樓更新案12月招標

▲▼交通部今天舉辦招商大會，共釋出60案、規模達3,339億元。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部今天舉辦招商大會，共釋出60案、規模達3,339億元。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部今天舉辦招商大會，共釋出60案、規模達3,339億元，首次突破3千億元，其中包括台北車站更新計畫7億元、高雄市自立路土地開發案150億元、高鐵台南站特定區產業專用區72億元等，其中，台北車站大樓更新案預計12月啟動招標。

交通部招商大會今天釋出3,339億元商機，規模較去年增加500億元。交通部長陳世凱表示，交通部今年招商已簽約200多億元，希望達到332億元，達成行政院「兆元投資國家發展方案」。

▲▼交通部今天舉辦招商大會，共釋出60案、規模達3,339億元。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部長陳世凱出席招商大會。（圖／記者周湘芸攝）

陳世凱指出，今年招商大會有5件亮點商案，涵蓋北、中、南地區，包括40億元的基隆市威海營區舊址基地BOT案，將規畫新的旅運、商務空間；7億元的台北車站更新計畫，將讓大家看到嶄新的商場、候車空間，同時更新電務及消防系統；72億元的高鐵台南站特定區產業專用區。

另外，陳世凱也說，今年還有150億元的高雄市自立路土地開發案，為南部地區重大住商大樓開發案，市區也將因此案煥然一新；87億元的高雄港新亞灣雙子星大樓開發案，將投資興建及營運商用不動產設施。

針對外界關注的台北車站商場更新計畫，陳世凱指出，預計12月就能啟動招標，將重新規劃餐飲零售等商業設施。

交通部指出，今年招商大會涵括民間參與投資開發的民參案件32件、商機總額約948億元，及重大交通建設工程採購案件28件、商機總額約2,391億元，類別橫跨台鐵、高鐵、港區周邊土地開發、航空站、電信、郵政暨觀光遊憩設施興建營運及交通建設計畫等多元領域。

▲▼交通部招商大會。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部招商大會。（圖／記者周湘芸攝）

11/17 全台詐欺最新數據

交通部招商大會釋3339億元商機　北車大樓更新案12月招標

