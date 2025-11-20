好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢

▲美式賣場好市多。（圖／記者許權毅攝）

記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）以會員制為名，不過近來有網友分享自己因懶得排隊、偏好少量購買等原因，逐漸失去逛賣場的興趣，引發網路熱議，支持與反對聲並存。

一位網友在論壇PTT上透露，他最近收到好市多會員續約通知，才發現自己已經很久沒去逛了。他坦言，開車去賣場不僅得花時間排車位，購物時也常遇到商品份量太大，導致部分食材放到過期或不新鮮，最後只好丟掉，讓他逐漸感到不值得。於是他好奇地向其他網友提問：「有沒有人也有同樣的感覺？」

▲好市多需求降低？網友看法不一。（圖／翻攝批踢踢）

貼文一出，立刻引來熱烈回應。許多網友表示認同，認為好市多的份量設計更適合大家庭或喜歡囤貨的人。有人抱怨找車位的麻煩、年費支出以及商品價格逐年上漲；也有網友指出，現在透過網路代購也能輕鬆買到所需物品，根本不需要親自跑賣場。

不過，也有不少人持相反意見。一些網友強調，好市多的生鮮食材仍有市場獨特性，像牛肉、蝦仁、進口水果與石安蛋等都是他們的最愛。對於喜歡下廚或注重食材品質的人來說，賣場的生鮮仍然是無法取代的選擇。至於其他商品，有網友指出，咖啡豆、鮮奶、雜糧吐司也是他們定期補貨的原因。