　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢

▲▼北屯好市多,台中,北屯,美式賣場,大賣場,costoco。（圖／記者許權毅攝）

▲美式賣場好市多。（圖／記者許權毅攝）

記者葉國吏／綜合報導　

美式賣場好市多（COSTCO）以會員制為名，不過近來有網友分享自己因懶得排隊、偏好少量購買等原因，逐漸失去逛賣場的興趣，引發網路熱議，支持與反對聲並存。

一位網友在論壇PTT上透露，他最近收到好市多會員續約通知，才發現自己已經很久沒去逛了。他坦言，開車去賣場不僅得花時間排車位，購物時也常遇到商品份量太大，導致部分食材放到過期或不新鮮，最後只好丟掉，讓他逐漸感到不值得。於是他好奇地向其他網友提問：「有沒有人也有同樣的感覺？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多需求降低？網友看法不一。（圖／翻攝批踢踢）

▲好市多需求降低？網友看法不一。（圖／翻攝批踢踢）

貼文一出，立刻引來熱烈回應。許多網友表示認同，認為好市多的份量設計更適合大家庭或喜歡囤貨的人。有人抱怨找車位的麻煩、年費支出以及商品價格逐年上漲；也有網友指出，現在透過網路代購也能輕鬆買到所需物品，根本不需要親自跑賣場。

不過，也有不少人持相反意見。一些網友強調，好市多的生鮮食材仍有市場獨特性，像牛肉、蝦仁、進口水果與石安蛋等都是他們的最愛。對於喜歡下廚或注重食材品質的人來說，賣場的生鮮仍然是無法取代的選擇。至於其他商品，有網友指出，咖啡豆、鮮奶、雜糧吐司也是他們定期補貨的原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄
快訊／輝達救台股！台指期開盤漲逾700點　台積電期貨漲破4％
快訊／輝達救全村！日股大漲近2000點　晶片股狂歡
馬太鞍堰塞湖溢流「救全村的男人」　女兒嘆曝病倒要動手術
好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢
SWAG出手救粿粿：隨時歡迎　條件優渥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃小潔初音主機參賽炎上　當眾下跪耍賴「逼老師打分」黑歷史曝

好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」　網友卻罵爆

義老闆公審16台人IG又重開　刪掉臉書影片「道歉全沒了」

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

今晨下探12.8度！　下周「新一波東北季風」又有雨

今晨又冷一波！一周氣溫圖出爐　回暖時間點曝

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬網友

賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

黃小潔初音主機參賽炎上　當眾下跪耍賴「逼老師打分」黑歷史曝

好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」　網友卻罵爆

義老闆公審16台人IG又重開　刪掉臉書影片「道歉全沒了」

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

今晨下探12.8度！　下周「新一波東北季風」又有雨

今晨又冷一波！一周氣溫圖出爐　回暖時間點曝

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬網友

賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

年頭等到年尾　「最美海景商場」驚喜宣布試營運倒數

用科技守護生命！打造全台首個「空中醫療血路」　無人機開啟救援新時代

《動物方城市2》震撼回歸　不看？你就跟不上話題啦！

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

快訊／輝達救台股！台指期開盤漲逾700點　台積電期貨漲破4％

快訊／輝達救全村！日股大漲近2000點　晶片股狂歡

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

第6代「TOYOTA RAV4大陸發表」有最便宜2.0升汽油入門款！雙油電也沒少

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

生活熱門新聞

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

發濺血圖卡被起訴　工程師復出開酸民進黨

明再探12℃　下波變天時間曝

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招秒查

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

今晨下探12.8度！下周「新一波東北季風」又有雨

更多熱門

相關新聞

美國Costco急召回2款熱門商品！

美國Costco急召回2款熱門商品！

美國Costco與食品供應商Ventura Foods於7日發出公告，宣布召回兩款深受顧客喜愛的Kirkland Signature商品，包括凱薩沙拉（Item#19927）與雞肉凱薩三明治（Item#11444），原因是「沙拉醬可能含有塑膠異物」。

好市多黃金手鍊不能退貨　一算工錢驚呆

好市多黃金手鍊不能退貨　一算工錢驚呆

「泥煤神獸」奧特摩16系列台登場

「泥煤神獸」奧特摩16系列台登場

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

關鍵字：

好市多

讀者迴響

熱門新聞

川普突轉貼黃仁勳3句話

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面