民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠　網狂推：換季洗衣就靠它！

Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,好市多,美式賣場（圖／民眾提供）

▲「蘭諾衣物芳香豆」，再度登上美式賣場貨架！（圖／民眾提供，下同）

消費中心／綜合報導

近期在社群上討論度爆表的「蘭諾衣物芳香豆」，再度登上美式賣場貨架！限時現折160元優惠一曝光，立刻掀起「開倉級」囤貨潮。洗衣用品區擠滿人潮，有人一口氣搬三組、五組，甚至全家出動搶購，現場盛況堪比黑五盛況，許多網友也在社群貼出戰利品照，直呼：「沒想到洗衣用品也能這麼夯，還得靠運氣才能買到！」

Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,好市多,美式賣場（圖／民眾提供）

▲限時現折160元優惠一曝光，立刻掀起「開倉級」囤貨潮。

每次蘭諾推出優惠活動，幾乎都會引發搶貨潮，老用戶的評價也一面倒好評：「香氣很乾淨、很高級，不是甜膩那種；連我老公都愛用」、「以前衣服曬不乾、放衣櫃容易有悶味，用蘭諾後真的改善很多」、「放了一整季的毛衣拿出來，還是淡淡的香，很療癒」，還有人留言笑說：「上次特惠沒搶到，這次直接先搬四組！」更有網友在Threads上分享，味道被曖昧對象想念，引起廣大迴響。

Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,好市多,美式賣場（圖／民眾提供）

▲老用戶的評價也一面倒好評。（圖／擷取自好市多消費經驗分享區

Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,好市多,美式賣場（圖／民眾提供）

▲更有網友在Threadds上分享，味道被曖昧對象想念。（圖／擷取自THREADS

特別是天氣轉涼、準備收換季衣物的時候，許多人推薦一招小撇步「收衣前洗衣加一蓋芳香豆」，明年拿出來依舊清新、不怕衣櫃味，也不用重洗，被網友封為「換季洗衣神招」，尤其最受台灣人歡迎的「晨曦玫瑰」香氣，讓衣物散發恰到好處的清香，穿上後心情也變得輕盈。長年熱銷的蘭諾衣物芳香豆之所以能穩坐人氣冠軍，關鍵在於以天然植萃精油為基底，打造層次分明的高質感淡香，並透過獨家「1鎖香、2留香」技術，確保衣物洗後維持長達12週*的淡香，輕鬆解決衣服曬不乾、悶味殘留的問題。無論是通勤奔波一整天，還是和朋友吃火鍋、烤肉等經歷氣味挑戰，衣服依然保持淡淡的清新，因此成為不少家庭日常洗衣的必備神隊友。

Lenor,Lenor蘭諾衣物芳香豆,洗衣,衣服,香氣,好市多,美式賣場（圖／民眾提供）

▲還在觀望的人也別等了，輕鬆升級洗衣體驗的超值入手機會就是現在，錯過這檔，只能等下次大促。

目前全台好市多即日起至11月14日止，超值重磅組推出限定特惠活動，每組現折160元。不少網友表示已經見到貨架被掃空：「這次真的要搶快，不然又要等下波補貨！」還在觀望的人也別等了，輕鬆升級洗衣體驗的超值入手機會就是現在，錯過這檔，只能等下次大促，現在不衝，更待何時？

*摩擦衣物，即可釋放留香因子；據P&G內部實驗室測試，衣櫥還儲藏情況下，留香長達12週。

