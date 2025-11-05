好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

▲無羊枕頭引起討論。（圖／翻攝好市多官網）

記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）又有新商品引起討論。旅日達人林氏璧（Dr. Koji Lin）近日在臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」中，分享台灣好市多（Costco）最新登場的超夯商品——「無羊枕頭（Sheepless No Need Sheep Pillow）」。這款在日本熱賣的枕頭不僅吸引不少消費者目光，還掀起網友間的熱烈討論。

根據林氏璧的貼文指出，這款枕頭的尺寸約為65公分X36公分，重量含包裝最高達4.6公斤，可說是「重量級」商品。枕芯採用熱塑性彈性體（TPE）凝膠材質，具備優異的回彈效果與涼爽特性，搭配涼感纖維製成的外層枕套可拆洗，讓它不管正睡還是側睡都能給予使用者舒適的支撐。

至於價格方面，台灣好市多的售價為新台幣3,249元，比日本市售價2萬2,000日圓（約新台幣4,400元）便宜不少，也和日本好市多的價格約13,580日圓（約新台幣2,852元）相差不到400元。林氏璧指出，對於不想自己扛回台灣的消費者來說，直接在台灣購買是個不錯的選擇，畢竟枕頭重量不輕，行李額度可是有限的。

不過，他也提醒大家，這款枕頭的高度可能會讓部分人覺得不太適合，尤其是偏好低枕的使用者。林氏璧自己因習慣側睡，倒是覺得高度剛好。如果追求更低高度的枕頭，他建議可以選擇重量較輕的「至極款」（約3.7公斤）或「調音款」（約2.7公斤）。貼文一出，網友紛紛留言表示，「台灣出得真是剛好，省了飛一趟日本」「枕頭雖重，但睡得超舒服」「早知道台灣有就不扛了，差價才幾百」等，討論熱度居高不下。