生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禁行10年！台中高鐵陸橋最快明年試辦通行機車　終結繞路地獄

▲終結15分鐘繞路地獄！台中高鐵陸橋最快2026年「試辦機車通行」。（圖／市議員吳瓊華提供）

▲市議員吳瓊華強調「安全絕對優先」，要求試辦前必須「配套做到位」，也提出五大建議。（圖／市議員吳瓊華提供）

記者游瓊華／台中報導

台中烏日高鐵特區機車族的福音來了！封閉機車通行長達10多年的「高鐵陸橋」，有望迎來解禁曙光。台中市交通局長葉昭甫今（19）日在議會總質詢時證實，預計將在2026年年初，待相關安全配套措施完善後，試辦開放機車通行三個月。此舉預計能為每日通勤的機車騎士，省下8至15分鐘繞路與等候紅燈的寶貴時間，終結長期的交通惡夢。

交通局長葉昭甫指出，已於今年9月召開地方說明會，並規劃一系列交通改善工程，改善措施包含調整路口號誌為輪放、增設速限50標誌、增繪視覺化減速標線，並移除禁行機車標誌等，以確保開放後的行車安全。

▲交通局長葉昭甫。（圖／記者游瓊華攝）

▲交通局長葉昭甫證實，預計將在2026年年初，待相關安全配套措施完善後，試辦開放機車通行三個月。（圖／記者游瓊華攝）

這座位於高鐵路一段的陸橋，因早期考量下交流道的車流交織複雜，具潛在危險性，因此長年「禁行機車」。機車族被迫繞遠路，不僅要多等4個紅綠燈，若遇上學田路平交道有火車經過，停等時間更長達3至5分鐘，苦不堪言。隨著高鐵特區人口激增，周邊的三榮路、學田路等替代道路早已不堪負荷，尖峰時段塞車嚴重。

市議員吳瓊華強調「安全絕對優先」，要求試辦前必須「配套做到位」，也提出五大建議，包括在鄰近住宅區及學校預定地的橋段增設「隔音牆」；為防止車輛墜落加裝「橋側護欄」與反光設施；檢查陸橋「伸縮縫」並塗上防滑材料；將沿線路燈更換為照明度更高的「白光LED燈」；以及增設「路口行人穿越照明燈」。

11/17 全台詐欺最新數據

台中市北屯區民俗公園今年7月發生車禍事故，導致一名金姓行人遭輾死。案件經檢方在9月底偵結起訴肇事的28歲姚男後，原本預計由台中地院進行審理，不料姚男在隔月、10月27日突然死亡，法院諭知公訴不受理。

高鐵陸橋台中吳瓊華

