政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

▲▼ 國民黨團召開「太子詐騙集團 美國交辦才動？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「太子詐騙集團 美國交辦才動？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

柬埔寨「太子集團」涉嫌全球跨境電信詐騙與洗錢，遭美國與英國司法機關起訴，旗下子公司辦公室設在台北101 大樓，引發關注；另也有媒體指立委林思銘、前立委李德維涉嫌協助關說，移民署澄清2人並未介入。國民黨團今（18日）召開記者會表示，太子集團到台灣九年時間，民進黨無知無覺，如果沒有美方掀開鍋蓋，民進黨要裝睡到什麼時候？台灣變詐騙天堂，最大根源就是民進黨怠惰跟縱放。

書記長羅智強指出，太子跨國詐騙集團在11月4日遭檢方大動作查緝、搜索，逮捕25名被告，傳喚11名證人，其中辜姓、王姓疑犯遭羈押禁見，另外10名被告分別以3萬元-70萬元交保。檢方同時查扣太子集團在台洗錢不法資產，包括和平大院豪宅在內18筆不動產，價值高達38億元，以及查扣豪車勞斯萊斯、超跑共26輛，價值4億7758萬元，另查扣各銀行帳戶等合計共45億元。

羅智強質疑，太子跨國詐騙集團到台灣已經有9年時間，如此龐大的洗錢金額在台灣流竄，民進黨政府竟然無知無覺，直到美方要求民進黨政府查辦，民進黨才開始動作。難道如果沒有美方壓力，民進黨還要裝死、裝睡多久？

羅智強指出，如太子詐騙集團可以埋9年的案子，後面總有非常大的靠山作為後盾。民進黨高官和詐騙集團關係，是說不清、講不明。過去IMB詐騙案，民進黨前立委陳歐珀、行政院前政務官陳振坤、前總統府祕書長蘇嘉全、前警政署長陳家欽、前行政院副院長鄭文燦，均與該案都有說不清楚的關係。詐騙集團背後有這麼千絲萬縷的關係，也難怪會變成詐騙天堂。

首席副書記長林沛祥表示，太子洗錢買豪宅，平民匯錢鎖起來；太子有的是背景，人民看到的只是背影。民進黨的打詐成績，全台民眾有感，只是負評如潮，更多的是光怪陸離的景象。如果不是美、英兩國聯合查緝，可能我國的法務部檢調單位還在繼續睡。因為司法單位的縱容，台灣被國際列為詐騙之島，東南亞詐騙中心，跨國詐騙集團可以在台灣9年，背後若無人撐腰，是沒有人會相信的。

林沛祥指出，不只是詐騙集團在台灣橫行，台灣防詐成績一日不如一日，打詐到最後，居然是針對一般民眾的匯款、轉帳設下重重關卡，甚至莫名遭凍結帳戶、預防性鎖扣，儼然是「金融戒嚴」。例如薪水領不出、轉帳失敗、日常繳費無法扣款，還要特別跑一趟金融機構臨櫃，拿著一疊相關證明辦理解鎖，還要證明自己不是詐欺犯；金融主管機關還稱「不適合事先通知」，因為「敵暗我明」。

林沛祥問民進黨政府，現在是把所有台灣人民當洗錢車手？原本將錢存在金融機構為了安全，現在搞得像是「被充公」，這不是「金融戒嚴」，什麼才是「金融戒嚴」？這樣就能防詐嗎？根據警政署統計資料顯示，2020年詐騙件數為23,054件，遭詐騙金額達42億元，到了2024年。詐騙件數高達122,805件，遭詐騙金額高達502億元，今年前8個月更突破766億元。

林沛祥表示，民進黨政府的打詐措施，只是讓良民寸步難行，打不到太子詐騙集團、跨國詐騙集團，反而打到守法公民。人民的不便、抱怨甚至怒吼，行政院、金管會聽到了嗎？
 

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」
喊高市早苗「像車力巨人」　國民黨正妹：愛嘴秋？
「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億
保全熱心幫移電動車「害阿婆摔死」　6女兒獲賠225萬
獨／陸配旁「國小直播」　偵查結果出爐

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

迎TWICE周末高雄開唱　黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

藍白主席會談明登場　黃國昌曝民眾黨「國家定位不可退讓底線」

高市早苗「台灣有事論」受矚　林右昌：對世界局勢的清醒判斷

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部批霸凌行為：散播荒唐言論

日中關係緊張！外交部：密切關注中方作為　台灣從非問題而是解答

新壽別再拗！輝達本周帶投資意向書拜會蔣萬安　就是要T17、18蓋總部

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝

近來爆出不少裝修爛尾糾紛，業者表示，裝修業界不成文規定，設計師找工班施工，統包找理由不給錢，就是工程行自己想辦法。對此，專家建議工班能如何超前部署。

ATM提領萬元樂翻天　警提醒「一頁式廣告詐騙」

ATM提領萬元樂翻天　警提醒「一頁式廣告詐騙」

卓榮泰嗆全面迎戰新版財劃法　周玉蔻示警衝擊2026：好威風然後呢？

卓榮泰嗆全面迎戰新版財劃法　周玉蔻示警衝擊2026：好威風然後呢？

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

台灣民意民調／政黨傾向綠31.1%、藍25.8%、白14.7%

台灣民意民調／政黨傾向綠31.1%、藍25.8%、白14.7%

