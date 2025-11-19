　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣來襲你家夠暖嗎？小心「房間太冷讓人憂鬱」高齡者風險增1.5倍

▲▼冬天最暖蓋被法。（圖／Unsplash）

▲冬季溫差加劇，老舊住宅保暖不足問題浮現。研究指出，室內過冷不僅影響身體健康，也可能提高高齡者憂鬱風險，凸顯居家保暖的重要性！（圖／Unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

一波波冷空氣接力抵達，台灣開始感受到溫差帶來的冷意，特別是中部、東部與偏鄉地區，諸多因住宅老舊、隔熱不足的問題，在每年寒流來襲時格外明顯。許多長輩會說「穿多一點就好」，但一項來自日本的最新研究提醒，房間「太冷」不只是身體會受不了，甚至可能悄悄提高高齡者出現憂鬱傾向的風險。這項發現也讓長期面對住宅隔熱問題的台灣，再次被迫正視居住環境與健康之間的關係。

東北大學等研究團隊近期在國際期刊《Scientific Reports》發表分析報告，指出居住在無法充分防寒或防暑的住宅中的日本高齡者，其憂鬱傾向的比例，明顯高於住在具有良好隔熱與調節能力住宅的人。過去已有研究指出，日本超過九成的住宅無法達到世界衛生組織建議的「冬季室內最低溫至少18度」標準，而這次研究更將範圍延伸至心理健康，揭示了長期忽視居住冷熱問題可能帶來的深層風險。

研究團隊分析了全國各地約1萬7千名、年齡在65歲以上的受訪者，詢問他們的居家是否能有效阻隔寒冷或酷熱，並以高齡者憂鬱量表檢視其心理狀態。結果顯示，所有受訪者中約有23%被判定具有憂鬱傾向。進一步排除外出頻率、是否獨居等常見影響因素後，住在「無法防寒、防暑」住宅的高齡者，其憂鬱傾向比例比住在良好住宅的人高出1.57倍。

在地區差異中，九州地區的結果特別明顯，憂鬱傾向比率甚至高達1.8倍。研究指出，由於調查在11月至12月進行，受訪者對「寒冷的房間」特別敏感，而氣候相對溫暖的九州在冬季往往較少做完整保暖措施，使得室內溫度低於舒適標準的狀況更常見，也可能因此放大了心理健康的影響。

研究第一作者岩田真步表示，改善住宅隔熱、導入更有效的保暖設計，甚至透過政策提供補助，或許不只是在提升居住舒適度，更可能是預防高齡者憂鬱症的一項關鍵策略。

這項研究提醒了所有面臨氣候變遷與住宅老化問題的社會。在台灣，冬季濕冷、住宅保溫能力普遍不足的議題早已不是新聞。許多長輩在寒流期間選擇省電關暖氣、只靠多穿衣物禦寒，但這或許仍不足以抵消環境帶來的壓力。當居住環境溫度直接牽動身心健康，提升住宅的保暖能力將不再只是舒適問題，而是全民必須面對的健康議題。

