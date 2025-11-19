聯合國安理會改革會議　陸代表傅聰：日本無資格要求入常

▲大陸駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

聯合國今（19）日清晨舉行安理會改革問題會議，會中，大陸駐聯合國代表傅聰批評日本首相高市早苗近期發言，稱其言論構成挑釁、干涉中國內政，藉此強調日本無資格成為安理會常任理事國。傅聰表示，高市以「存亡危機事態」暗示日本或可援引集體自衛權介入台海，已嚴重違背一個中國原則與中日四個政治文件精神。

《央視》報導，北京時間19日清晨，中國常駐聯合國代表傅聰大使在聯大安理會改革問題全會的發言中表示，近期，日本首相高市早苗在國會發表涉台露骨挑釁言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日方可援引所謂集體自衛權武力介入台海問題。眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

傅聰在會上強調，高市涉台言論「極其錯誤、極為危險」，破壞國際秩序與基本準則，公然背離日本自稱的和平承諾，此類表現使日本不具備成為常任理事國的任何資格。

在第二輪發言中，傅聰從日本二戰歷史切入，指其以「存亡危機」為由對外侵略的記錄不容翻案，並質疑高市早苗再提相關論述的政治意圖，直言日本仍未正視侵略歷史。傅聰表示，日本若企圖以武力介入台海，將構成侵略行為，中方必將予以反制。

傅聰在發言時還警告日本，須立即停止干涉中國內政，若執意挑釁、越線行動造成後果，將由日方自行承擔，中方也將依照《聯合國憲章》與國際法行使自衛權，捍衛國家主權與領土完整。