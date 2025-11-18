我駐墨爾本處長投書澳洲戰略智庫　分享面對中國法律混合施壓經驗

▲中華民國駐墨爾本台北經濟文化辦事處長呂明澤近日投書澳洲知名戰略智庫「戰略政策研究所（ASPI）」。（圖／駐墨爾本台北經濟文化辦事處提供）



記者陶本和／台北報導

我駐墨爾本代表處長呂明澤近日以題為「台灣面對中國法律戰與混合施壓的經驗」（Taiwan’s Lessons from China’s Lawfare and Hybrid Operations）投書澳洲知名戰略智庫「戰略政策研究所（ASPI）」，並由The Strategist刊出。他透過此文，向國際社會分享，台灣面對中國法律戰與混合式施壓的經驗。

根據呂明澤文中指出，中國近年結合法律戰（lawfare）、灰色地帶施壓與資訊操弄，對台灣及印太民主國家帶來持續衝擊。其中，點出對國際組織的操作更對全球公共利益造成實質風險，他認為，台灣的第一線經驗值得國際社會重視。

呂明澤表示，2758號決議的錯誤詮釋，聯合國大會2758號決議僅處理「中國在聯合國的代表權」，從未處理台灣代表權，也未授權北京代表台灣；但中國長期以擴張解讀排除台灣參與國際組織。

呂明澤提到，在北京壓力下，台灣被排除於世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）等重要平台之外，造成公共衛生、航安與跨境犯罪合作的漏洞。

呂明澤認為，國際支持台灣參與ICAO、WHO，以及推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），對維護全球供應鏈安全與規則基礎秩序具有重要意義。他強調，台灣透過法律制度、資安防護、媒體識讀與公民社會參與，強化整體社會的混合威脅防禦力，也願與包括澳洲在內的民主夥伴分享經驗。

呂明澤透過該文向國際社會表示，如果任由威權政體在國際制度中「以法律戰操縱法律」，受影響的不僅是台灣，更是所有依賴安全航線、透明資訊與穩定供應鏈的國家。