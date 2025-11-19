太子集團涉詐洗錢　台灣有10家銀行往來、3家授信

記者葉國吏／綜合報導

柬埔寨太子集團涉嫌多項犯罪，包括詐欺、洗錢及人口販運，引發國際譁然。台灣金管會調查顯示，共有10家本國銀行曾與相關公司或關聯戶有存款往來，部分銀行甚至提供授信服務。立法院司法及法制委員會將召開專題報告，研討防詐策略及跨國合作。

▲陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

根據金管會的最新書面報告，太子集團創辦人陳志及相關人士已於10月遭美國檢察官起訴，並被列入制裁名單。台灣方面的調查顯示，涉案公司在本地開戶時間最早可追溯至2018年，且存款業務涉及10家銀行，其中3家銀行還提供授信服務。金管會強調，已在10月中旬要求各銀行清查往來記錄，並配合檢警機構凍結相關帳戶。

▲太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自Prince Holding）

金管會指出，銀行已陸續通報疑似不正常交易，並提交可疑交易報告（STR）。目前該機構也正進行實地稽查，若發現銀行在操作上有疏失，將依法處理並要求改善。此外，金管會持續推動防詐措施，包括加強存款帳戶開戶審查、建立轉帳預警機制及下架詐騙廣告等。自今年4月以來，已累計下架超過10萬件詐騙廣告。

金管會表示，透過執行管控措施，疑似詐欺帳戶的月增率已顯著下降，甚至在9月底出現負成長。為打擊詐騙犯罪及保護被害人，金管會將持續與司法機關及警察單位合作，並針對銀行作業進行監督，確保防詐工作能更有效推進。立法院也將討論參考新加坡鞭刑入法的可行性，以加強對詐欺犯罪的懲治力道。