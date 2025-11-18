　
政治

美對台軍售中國氣噗噗　外交部嗆：意圖顛倒是非、抹黑台美正常合作

▲▼ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

有關中國國防部發言人誆稱美國對台軍售違反「一中原則」，外交部今（18日）予以最嚴厲的譴責，痛批中國謬引其「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作，中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

美國14日宣布向台灣出售價值約3.3億美元的軍售項目，內容包括提供F-16戰機、C-130運輸機及IDF經國號戰機的備用零件、維修品項與技術支援，是美國川普第二任期首度對台軍售案。中國國防部發言人張曉剛昨說，美對台出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美3個聯合公報，粗暴干涉中國內政，已向美方提出嚴正交涉，立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

對此，外交部今（18日）表示，外交部再次感謝美國依據《台灣關係法》以及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾，協助我國維持足夠的自我防衛能力。

針對中國謬引其「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作，外交部則予以最嚴厲的譴責。外交部重申，我國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實。中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

外交部說，相信各界也注意到，近來中國在區域內頻繁出動軍機艦，進行大規模軍事挑釁行動，已嚴重破壞區域的和平與穩定。國際社會很清楚是中方不斷在區域內意圖挑戰現狀。

外交部強調，台灣作為區域的負責任成員，除了一直致力於維護台海現狀、持續提升自我防衛能力，並與美國等具備共同利益的國家，攜手維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

 
更多新聞
更多新聞

邀縣市討論財劃法　主計總處：多數支持政院版事權劃分原則

美對台軍售中國氣噗噗　外交部嗆：意圖顛倒是非、抹黑台美正常合作

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

批政院財劃法資訊不清　新北市府：像面試老板不談薪水

白恐受難者質疑：鄭麗文既祭拜匪諜　何不順勢拆掉蔣中正銅像？

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

民進黨備戰2026！高雄議員7選區提名席次公布　4個選區待整合

新光三越氣爆5死38傷　監院要台中市府檢討改進：欠缺警覺性敏感度

怕輪椅壓壞地板！運動場館拒身障者入場　綠委要運動部補缺口

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

