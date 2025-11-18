美對台軍售中國氣噗噗　外交部嗆：意圖顛倒是非、抹黑台美正常合作

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

有關中國國防部發言人誆稱美國對台軍售違反「一中原則」，外交部今（18日）予以最嚴厲的譴責，痛批中國謬引其「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作，中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

美國14日宣布向台灣出售價值約3.3億美元的軍售項目，內容包括提供F-16戰機、C-130運輸機及IDF經國號戰機的備用零件、維修品項與技術支援，是美國川普第二任期首度對台軍售案。中國國防部發言人張曉剛昨說，美對台出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美3個聯合公報，粗暴干涉中國內政，已向美方提出嚴正交涉，立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

對此，外交部今（18日）表示，外交部再次感謝美國依據《台灣關係法》以及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾，協助我國維持足夠的自我防衛能力。

針對中國謬引其「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作，外交部則予以最嚴厲的譴責。外交部重申，我國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實。中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

外交部說，相信各界也注意到，近來中國在區域內頻繁出動軍機艦，進行大規模軍事挑釁行動，已嚴重破壞區域的和平與穩定。國際社會很清楚是中方不斷在區域內意圖挑戰現狀。

外交部強調，台灣作為區域的負責任成員，除了一直致力於維護台海現狀、持續提升自我防衛能力，並與美國等具備共同利益的國家，攜手維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。