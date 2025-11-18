　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三人飲酒同歡　見親弟女友醉倒...新北男房間內性侵！下場慘了

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北男趁酒醉伸出狼爪，受害女驚醒後報案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

新北市一名男子趁弟弟女友酒醉意識不清時性侵得逞，法院審理後近日依「乘機性交罪」判處有期徒刑2年，宣告緩刑5年，並須接受保護管束、完成120小時義務勞務、6小時法治教育課程，且禁止於緩刑期間騷擾被害人。案件可上訴。

本案發生於今年2月1日凌晨，連姓男子與其親弟弟及弟弟的女友（化名A女）三人在板橋區住處飲酒作樂。至清晨6時許，A女因過量飲酒導致意識模糊，連男見狀竟趁其無力反抗之際，在弟弟房間內對其實施性侵。A女事後驚醒報案，由新北市警方移送檢方偵辦，檢察官調查後提起公訴。

新北地方法院審理時，連男對犯行坦承不諱，其自白與A女及其弟的證述一致，並有現場圖、照片、鑑定報告等多項證據佐證，罪證明確。法官認定連男行為構成《刑法》第225條第1項所規定的乘機性交罪。

審判中，連男主動與A女進行調解並完成賠償，獲得A女諒解，表示願意給予其一次改過自新的機會。法院考量其無前科、犯後態度悔過、已與被害人達成和解，並已履行賠償，因此依《刑法》第59條酌減其刑至2年，宣告緩刑5年。

法官指出，為使連男真正記取教訓並防止再犯，除要求其接受保護管束、完成公益勞務與法治教育外，也禁止其對被害人有任何騷擾行為。若違反規定，法院可撤銷緩刑，依法執行刑期。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《派遣女醫》男星「永遠支持一個中國」　25年前赴陸發展娶重慶
「暗黑版李珠珢」是她！韓E級女神還是大學生...親下海做人體
快訊／Cloudflare故障全球大當機　ChatGPT、X
麥當勞老員工分享周年員工福利　一票網驚呆
川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三人飲酒同歡　見親弟女友醉倒...新北男房間內性侵！下場慘了

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

桃園醉男開瓦斯大小聲！父勸說無效...警消破門噴辣椒水壓制

砂石車紅燈硬衝！女騎士被撞險捲車底　頭部骨折耳出血

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

屏東枋山風電爭議升溫　瑞風能源盼與鄉親對話

快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下肚

毒蛋風暴擴大！疑新舊蛋混賣　文雅畜牧場老闆遭二度約談

獨／乖乖妹變壞女孩！網紅拍「雄女改造」片　學生炸鍋校方怒告

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

三人飲酒同歡　見親弟女友醉倒...新北男房間內性侵！下場慘了

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

桃園醉男開瓦斯大小聲！父勸說無效...警消破門噴辣椒水壓制

砂石車紅燈硬衝！女騎士被撞險捲車底　頭部骨折耳出血

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

屏東枋山風電爭議升溫　瑞風能源盼與鄉親對話

快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下肚

毒蛋風暴擴大！疑新舊蛋混賣　文雅畜牧場老闆遭二度約談

獨／乖乖妹變壞女孩！網紅拍「雄女改造」片　學生炸鍋校方怒告

原班人馬回歸《動物方城市2》　新卡司「巨石強森、紅髮艾德」超狂

香港天團RubberBand來台開唱！　無預警宣布喜訊

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

香港以無人機做物流配送達140萬架次　低空經濟引我業界觀摩取經

觀愛文教基金會國中小才藝競賽　張善政感謝團隊回饋社區

「暗黑版李珠珢」是她！　韓E級女神還是大學生...親下海做人體盛

《派遣女醫》男星表態「永遠支持一個中國」　25年前赴陸發展娶重慶妻

快訊／Cloudflare故障全球大當機　ChatGPT、X等都掛了

邀縣市討論財劃法　主計總處：多數支持政院版事權劃分原則

30年老員工分享麥當勞「任職滿周年禮物」！網讚：絕對能當傳家寶

【3.5萬元維護校譽】電機系學長現身發雞排！400人冒雨排隊領

社會熱門新聞

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

北科大碩生罹癌身故　妻求償百萬保險吞敗

保全幫移電動車害阿婆摔死　女兒獲賠225萬

即／保七刑大大隊長登山　陳屍八通關古道

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

物流車右轉輾騎士亡　驚悚畫面曝

新北2女互毆「安全帽猛敲」　她還無照酒駕遭警罰

更多熱門

相關新聞

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

彰化縣文雅畜牧場芬普尼雞蛋雖已管制但仍頻傳外流。新北市衛生局今（18日）表示，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給新北市蛋行50籃(1萬顆)雞蛋，10日已派員稽查，進行預防性下架；衛生局已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

女返柬埔寨遭7泰軍性侵　惡行曝光

女返柬埔寨遭7泰軍性侵　惡行曝光

日女遭「軟禁性侵17小時」！

日女遭「軟禁性侵17小時」！

偷拍妹妹洗澡還指侵　二審仍獲輕判5年

偷拍妹妹洗澡還指侵　二審仍獲輕判5年

力挺子弟兵參選新北議員！　羅智強喊話「唯一支持何元楷」

力挺子弟兵參選新北議員！　羅智強喊話「唯一支持何元楷」

關鍵字：

性侵新北

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面