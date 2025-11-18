三人飲酒同歡　見親弟女友醉倒...新北男房間內性侵！下場慘了

▲新北男趁酒醉伸出狼爪，受害女驚醒後報案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者曾羿翔／綜合報導



新北市一名男子趁弟弟女友酒醉意識不清時性侵得逞，法院審理後近日依「乘機性交罪」判處有期徒刑2年，宣告緩刑5年，並須接受保護管束、完成120小時義務勞務、6小時法治教育課程，且禁止於緩刑期間騷擾被害人。案件可上訴。

本案發生於今年2月1日凌晨，連姓男子與其親弟弟及弟弟的女友（化名A女）三人在板橋區住處飲酒作樂。至清晨6時許，A女因過量飲酒導致意識模糊，連男見狀竟趁其無力反抗之際，在弟弟房間內對其實施性侵。A女事後驚醒報案，由新北市警方移送檢方偵辦，檢察官調查後提起公訴。

新北地方法院審理時，連男對犯行坦承不諱，其自白與A女及其弟的證述一致，並有現場圖、照片、鑑定報告等多項證據佐證，罪證明確。法官認定連男行為構成《刑法》第225條第1項所規定的乘機性交罪。

審判中，連男主動與A女進行調解並完成賠償，獲得A女諒解，表示願意給予其一次改過自新的機會。法院考量其無前科、犯後態度悔過、已與被害人達成和解，並已履行賠償，因此依《刑法》第59條酌減其刑至2年，宣告緩刑5年。

法官指出，為使連男真正記取教訓並防止再犯，除要求其接受保護管束、完成公益勞務與法治教育外，也禁止其對被害人有任何騷擾行為。若違反規定，法院可撤銷緩刑，依法執行刑期。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。