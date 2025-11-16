　
政治

資安風險！國安局測5款中製AI語言模型　「通義千問」過半不合格

▲阿里巴巴AI「通義千問」。（圖／翻攝阿里巴巴） 

▲阿里巴巴AI「通義千問」。（圖／翻攝阿里巴巴）

記者蘇靖宸／台北報導

對於中製「生成式人工智慧（AI）語言模型」資安疑慮，國安局近日抽測「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款，進行共25項檢測，發現普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，其中豆包、通義千問以17項不合格為最高。國安局今（16日）表示，中製AI語言模型可識別使用者身分，透過蒐集對話與記錄等功能，將使用者個資回傳至中企伺服器，且檢測發現相關產品普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，提醒國人慎選並注意資料外洩。

國安局16日發新聞稿指出，「生成式人工智慧AI語言模型」近年快速發展，應用範圍廣泛，各國政府及學研機構日益關注中製「生成式AI語言模型」存在資安疑慮。所以為維護我國家安全及民眾個資，國安局依據《國家情報工作法》，蒐研各國資安報告及情資後，協調統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測中製「生成式AI語言模型」。

針對過程，國安局進一步指出，本次抽驗中製「生成式AI語言模型」，包含「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款。檢驗內容包含「應用程式」及「生成內容」等兩大部分。首先，在「應用程式」部分，驗測團隊採用數發部發佈「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」，針對「過度蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」等5類違規樣態下的15項評鑑指標，逐一執行驗測分析。

國安局說，「通義千問」在15項指標中，驗出11項違規情形；「豆包」與「騰訊元寶」計有10項違規；「文心一言」及「DeepSeek」則各有9項及8項違規。尤其5款抽測的中製應用程式，均有要求「位置資訊」、蒐集「截圖」、「強迫同意不合理隱私條款」，以及「蒐集設備參數」等問題。

國安局表示，其次，在「生成內容」部分，本次驗測依照我國「AI產品與系統評測中心」公告10項AI評鑑類別，進行生成內容評測。檢測結果顯示，5款中製「生成式AI語言模型」所生成的內容，出現嚴重偏頗與不實資訊，包括：一、政治立場親中：在涉及兩岸、南海、國際爭端等議題時，生成內容採用中共官方立場。例如：「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「強調中國社會主義特色」。

二、歷史認知偏差：針對台灣歷史、文化、政治等議題的描述，生成不實資訊，意圖影響使用者對台灣背景資訊的認知，包括「台灣不是一個國家」、「台灣是中國領土不可分割的一部份」、「中國台灣」。三、關鍵字審查：生成內容刻意排除特定關鍵字，例如「民主」、「自由」、「人權」、「六四天安門事件」等，顯示資料系統遭政治審查與控制。

四、資訊操弄風險：中製AI語言模型可輕易生成具高度煽動性、抹黑他人、散播謠言的內容，恐被用來傳散不法資訊。五、網路攻擊指令：在特定情況下，可生成網路攻擊指令及漏洞利用程式碼，增加網路安全管理風險。

國安局說，目前國際上已有多國政府，包括美國、德國、義大利及荷蘭等國，針對特定中製「生成式AI語言模型」發出禁用、避免使用等警告，甚至要求應用程式商店下架。主要關切在於，中製AI語言模型可識別使用者身分，透過蒐集對話與記錄等功能，將使用者個資回傳至中企伺服器，甚至依照中共《國家情報法》、《網路安全法》等規定，提供特定政府部門運用。

國安局表示，他們協同法務部調查局及警政署刑事局，驗測5款中製「生成式AI語言模型」 後，發現普遍存在資安風險及資訊扭曲等問題，建議國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式，以保護個人隱私及企業資訊。國安局未來將持續加強與國際友盟分享情資，掌握跨國資安風險，以確保我國家安全及數位韌性。

11/14 全台詐欺最新數據

456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《星光》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：不知該怎麼過
快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣
新北離奇車禍！　2人雙亡
17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

【神偷式手法】男交易黃金手鍊 藏口袋騙領錢溜了

相關新聞

被指支援中國軍方針對美目標　阿里巴巴否認

被指支援中國軍方針對美目標　阿里巴巴否認

英國金融時報引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控中國電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。阿里巴巴發聲明指報導「完全虛假」，中國駐華盛頓大使館指會嚴厲打擊一切形式的網攻。

解密情報曝：阿里巴巴助解放軍鎖定美國目標

解密情報曝：阿里巴巴助解放軍鎖定美國目標

日OL嫁ChatGPT男友　專家：AI精神病

日OL嫁ChatGPT男友　專家：AI精神病

全球瘋AI掀能源短缺危機！中研院長示警：不用核能太可惜

全球瘋AI掀能源短缺危機！中研院長示警：不用核能太可惜

AI時代的就業警鐘　美國科技公司裁員潮背後的反思

AI時代的就業警鐘　美國科技公司裁員潮背後的反思

AI DeepSeek 豆包 通義千問 阿里巴巴 國安局 資安

