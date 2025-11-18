鄭麗文、黃國昌明公開會談　李乾龍：記取2024教訓

▲藍白主席19日會面，民眾黨秘書長周榆修、國民黨秘書長李乾龍18日先進行場勘並受訪。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在19日進行會面，雙方幕僚今（18日）先到會場進行場勘。國民黨副主席兼祕書長李乾龍會後受訪說，明天就是一個很好的開始，2024藍白合非常可惜沒有成功，「所以我們記取這教訓，我們希望2026甚至2028藍白能一起合作，讓台灣尋求和平、讓台灣老百姓過好日子」。

針對記者問到「前民眾黨立委陳琬惠在準備、國民黨立委吳宗憲說誰讓誰不一定」時，李乾龍瞪大眼睛，似乎反應有點大？李乾龍說，「沒有啊，選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，誰讓誰這選民決定的」。

至於有沒有合作協調的期限？李乾龍表示，「沒有啦，明天就是一個很好的開始」；他強調，2024藍白合非常可惜沒有成功，不然現在台灣2300萬人就已經過了好日子，「所以我們記取這教訓，我們希望2026甚至2028藍白能一起合作，讓台灣尋求和平、讓台灣老百姓過好日子」。

針對前民眾黨立委蔡壁如喊話鄭麗文「該讓就讓」，如新竹市、嘉義市、竹北市、彰化員林等。李乾龍說，選舉的考量都會全盤做通盤的檢討，「至於哪個區可以藍白合，這都是後話，明天是一個好的開始」。

李乾龍說，剛剛民眾黨秘書長也講了，從在立法院政策的合作到大罷免裡藍白合就看出來，這是很重要契機，所以明天是一個非常好，為2026、2028開始藍白合非常好的開始，期待明天是一個好的開始。

至於民眾黨過去不斷倡議聯合治理、聯合政府，國民黨認同？李乾龍說，「這到2028以後，如果藍白合能重返執政，再來談這個都還有時間」。

▲藍白主席會面事前場勘。（圖／記者呂佳賢攝）