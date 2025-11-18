藍白主席明會談　周榆修：在野民意結合撐著國家往前進

▲藍白主席會面事前場勘，民眾黨秘書長周榆修、國民黨秘書長李乾龍受訪。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在19日進行會面，雙方幕僚今（18日）先到會場進行場勘。民眾黨秘書長周榆修會後受訪說，這是一個很好的開始，相信不論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文主席、李乾龍副主席兼秘書長，民眾黨的黃國昌主席，一起通力合作之下，未來能夠從政策、理念、價值再到選舉的協調，會有一個很好的開始。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在19日進行公開會面，雙方幕僚今（18日）到舉辦場地進行最後場勘。下午3點時許，民眾黨秘書長周榆修與文宣部主任李頂立、新聞部副主任張彤先抵達上樓；接著，國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華下樓，接副主席兼任祕書長李乾龍上樓。隨後雙方在會場內討論明日規劃與安排。

會後受訪時，李乾龍笑稱，「孔融讓梨，弟弟先講」，示意一旁的周榆修先講。周榆修說，首先謝謝李乾龍副主席兼秘書長，政壇前輩，也提攜後進無數。明天是一個很好的開始，民眾黨跟國民黨從2024以來，在國會有很多法案一起並肩作戰，在反惡罷過程中，在在看到，當在野的民意結合在一起的時候，是撐著這國家往前進。

周榆修強調，這是一個很好的開始，相信不論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文主席、李乾龍副主席兼秘書長，民眾黨的黃國昌主席，一起通力合作之下，未來能夠從政策、理念、價值再到選舉的協調，會有一個很好的開始。

記者問到，是否會觸及到2026縣市長提名？周榆修說，都是合作好的方向的開始，一步一步往前邁進。而日前稱等待的最後時間是明年3月左右，是否會希望早一點？周表示，「我們有最大的誠意，在前輩面前，雙方可以一起來思考」。

至於宜蘭縣部分，前民眾黨立委陳琬惠在準備，國民黨立委吳宗憲則說誰讓誰不一定？周榆修表示，「吳宗憲沒有講錯啊，本來就還不一定」。

而國民黨副主席蕭旭岑日前提「一國兩區」，黃國昌主席過去對一國兩區的看法比較持反對立場，會擔心雙方兩岸立場的部分是否會有違背？周榆修說，有關國家的定位，民眾黨立場非常清楚，中華民國是我們的國、台灣是我們的家，維護中華民國的主權、維護自己民主生活的制度，相信這是國民黨跟民眾黨一致的期盼，也希望國民都能有好日子過。